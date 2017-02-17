«Тойота Прадо» с дипломатическими номерами посольства России в Кыргызстане врезалась в грузовой автомобиль по дороге в аэропорт «Манас». Водитель грузовика погиб.

Новость обновлена в 15:00. Изначально врачи утверждали, что скончался водитель автомобиля посольства, однако эту информацию не подтвердили в самом диппредставительстве.

ДТП произошло днём 16 февраля по дороге из Бишкека в аэропорт «Манас». «Тойота Прадо» посольства России врезалась в грузовик «Мерседес-Бенц Спринтер».

«Тойота Прадо» посольства России. Фото: “АКИпресс”.

В результате столкновения были госпитализированы двое человек, один из которых — водитель грузовика — позже скончался от травм в области затылочной части головы.

Представитель Министерства здравоохранения Елена Баялинова сказала Kloop.kg, что водитель погиб после операции. «Врачи боролись за него, но травмы были несовместимы с жизнью», — сказала она.

Пресс-служба Минздрава сообщила радио «Азаттык», что Национальный госпиталь давал неправильную информацию относительно погибшего — ранее врачи утверждали, что погибший — водитель автомобиля посольства.

Пресс-секретарь посольства России Дарья Пахомова сказала Kloop.kg, что дипломаты выражают соболезнование родным погибшего.

«Скорее всего скончался водитель другого автомобиля, в связи с чем мы выражаем глубокую скорбь его родственникам, потому что это безусловно трагедия», — сказала Пахомова.

Она сказала, что дополнительной информации дать не может, сейчас выясняются обстоятельства ДТП.

Грузовик, в который врезался автомобиль посольства. Фото: “АКИпресс”.

РИА Новости пишет, что, по предварительным данным, автомобиль посольства проехал на большой скорости на запрещающий знак светофора.

Однако кыргызская милиция пока не спешит делать выводы. Информация о виновных в аварии будет оглашена после технической экспертизы, заявили в Управлении патрульной милиции.

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