«Тойота Прадо» с дипломатическими номерами посольства России в Кыргызстане врезалась в грузовой автомобиль по дороге в аэропорт «Манас». Водитель грузовика погиб.

Новость обновлена в 15:00. Изначально врачи утверждали, что скончался водитель автомобиля посольства, однако эту информацию не подтвердили в самом диппредставительстве.

ДТП произошло днём 16 февраля по дороге из Бишкека в аэропорт «Манас». «Тойота Прадо» посольства России врезалась в грузовик «Мерседес-Бенц Спринтер».

В результате столкновения были госпитализированы двое человек, один из которых — водитель грузовика — позже скончался от травм в области затылочной части головы.

Представитель Министерства здравоохранения Елена Баялинова сказала Kloop.kg, что водитель погиб после операции. «Врачи боролись за него, но травмы были несовместимы с жизнью», — сказала она.

Пресс-служба Минздрава сообщила радио «Азаттык», что Национальный госпиталь давал неправильную информацию относительно погибшего — ранее врачи утверждали, что погибший — водитель автомобиля посольства.

Пресс-секретарь посольства России Дарья Пахомова сказала Kloop.kg, что дипломаты выражают соболезнование родным погибшего.

«Скорее всего скончался водитель другого автомобиля, в связи с чем мы выражаем глубокую скорбь его родственникам, потому что это безусловно трагедия», — сказала Пахомова.

Она сказала, что дополнительной информации дать не может, сейчас выясняются обстоятельства ДТП.

РИА Новости пишет, что, по предварительным данным, автомобиль посольства проехал на большой скорости на запрещающий знак светофора.

Однако кыргызская милиция пока не спешит делать выводы. Информация о виновных в аварии будет оглашена после технической экспертизы, заявили в Управлении патрульной милиции.

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