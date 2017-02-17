Свой последний мировой рекорд французский велосипедист Робер Маршан установил в январе 2017 года, проехав 22,5 километра за один час. Маршан уже бил все рекорды в 2014 и 2012 годах и планирует установить следующий в 2019 году – к своему 107-летию. В молодости велосипедиста уговаривали бросить спорт из-за плохих показателей.

Робер Маршан проехал 92 круга на велодроме «Сен-Квентин-ан-Ивелин» за час. По окончанию заезда фанаты француза скандировали: «Робер! Робер!».

«Меня не предупредили, что осталось всего 10 минут. В противном случае я бы ускорился, чтобы улучшить время. А теперь я жду соперника», – сказал Робер после финиша.

Это не первая большая победа Робера Маршана, в 2014 году он поставил рекорд среди велосипедистов старше 100 лет, проехав 25,7 километров за час – побив тем самым собственный рекорд 2012 года.

В 2012 году Маршан установил мировой рекорд, как самый быстрый 100-летний велосипедист, проехавший 100 километров.

«Он мог бы быть быстрее, но он сделал большую ошибку. Он перестал есть мясо в течение последнего месяца, после того, как был шокирован недавними сообщениями о том, как животные подвергаются жестокому обращению», – сказала после победы Маршана его физиолог Вероник Билат.

Сам Маршан не отчаивается и планирует установить новый рекорд к своему 107-летию.

«Я здесь не чтобы стать чемпионом. Я здесь чтобы доказать, что в 105 лет, вы все еще можете ездить на велосипеде», – сказал Маршан.

Робер Маршан родился в 1911 году, пережил две мировые войны, работал водителем грузовика в Венесуэле, был пожарным, валил лес в Канаде и профессионально занимался спортом.

Правда в молодости ему советовали бросить спорт из-за недостаточных показателей.

В возрасте 55 лет он вернулся в родную Францию, где живет до сих пор. Ему было 68 лет, когда он возобновил свою спортивную карьеру.

В 1992 году он несколько раз совершал велосипедное путешествие из Москвы в Париж, а также из Бордо в Париж и обратно.

Тренер и хороший друг Робера Маршана Жерар Mистлер рассказывает, что секрет успеха велосипедиста-рекордсмена очень прост: каждодневный рацион, богатый фруктами и овощами, отказ от табака, ежедневные физические упражнения, восьмичасовой здоровый сон, время от времени – бокал вина, и, конечно же, много езды на велосипеде.

«Возможно главный секрет его успехов это то, что он четыре раза в неделю катается на велосипеде со своими друзьями. Он не одинок», – говорит физиолог рекордсмена Вероник Билат.

Фото: The Guardian, Le Figaro, Eurosport

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