Активисты международной правозащитной организации Amnesty International провели пикет в поддержку пожизненно осужденного Азимжана Аскарова. Кортеж президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который в эти дни находится в Брюсселе, проехал прямо мимо активистов.

Активисты Amnesty International собрались у здания Совета Европы, где у президента Атамбаева проходила встреча с председателем Европейского Союза Дональдом Туском.

Правозащитники специально выбрали это место, чтобы обратить внимание Атамбаева на их требования.

Участники акции держали плакаты с фотографиями пожизненно заключенного Азимжана Аскарова и призывами «Освободите Аскарова», «Правосудие Аскарову».

«Кортеж президента проехал мимо активистов, когда они требовали освободить правозащитника и узника совести Азимжана Аскарова», — сообщает Amnesty International.

Международная организация считает, что дело Аскарова «политически мотивировано» из-за его правозащитной деятельности.

«Обвинения против Аскарова были сфабрикованы и политически мотивированы, он узник совести, который был заключен в тюрьму исключительно за его деятельность в области прав человека», — пишет Amnesty International на своем сайте.

Чуйский областной суд 24 января вновь приговорил Азимжана Аскарова к пожизненному заключению. Его обвиняют в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве».

Азимжан Аскаров — этнический узбек и правозащитник, проживавший на юге Кыргызстана. Он стал известен благодаря своими публикациям, посвященным пыткам со стороны правоохранительных органов.

Аскарова задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана.

Правоохранительные органы заявили, что он был одним из организаторов перекрытия дороги Бишкек-Ош, во время которого были избиты милиционеры, а один из правоохранителей был убит.

Его адвокаты указывали, что дело против него велось с многочисленными нарушениями,в том числе к нему применялись пытки, а приговор был вынесен только на основании показаний милиционеров.

Комитет ООН по правам человека порекомендовал в 2016 году властям Кыргызстана пересмотреть дело Аскарова и освободить его из под стражи. Эта рекомендация была частично выполнена, однако после пересмотра Чуйский областной суд оставил правозащитнику пожизненный срок.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссей после этого заявил, что пожизненный приговор Чуйского областного суда в отношении правозащитника Азимжана Аскарова «прямо противоположен решению Комитета ООН по правам человека».

Представители Евросоюза сказали, что ожидают от Кыргызстана, известного «приверженностью демократии», справедливого суда и тщательного исследования доказательств пыток над Аскаровым.

Фото: Amnesty International.