Кыргызстан примет чемпионат Азии по дзюдо среди юношей и юниоров летом 2017 года.

Пресс-секретарь федерации дзюдо Азамат Исабеков сказал интервью Kloop.kg, что в чемпионате примут участие спортсмены из 30 стран.

«Такого масштаба мероприятие федерация проводит впервые», — сказал Исабеков.

По его словам, финансироваться мероприятие будет из бюджета Кыргызстана и Азиатский союз дзюдо.

«Мы написали письмо Госагентству по делам молодежи, физической культуры и спорта, где нас поддержали, потому что это мероприятие будет проходить впервые в истории нашей страны», — рассказывает Исабеков.

Решение о том, что чемпионат пройдет в Кыргызстане было принято 11 февраля в Париже. Президент федерации дзюдо Кыргызстана Жолдошбек Кольбаев подписал контракт с главой Азиатского союза дзюдо Обайдом Аль-Нази.

Чемпионат пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе, построенном российским «Газпромом» в жилмассиве «Арча-Бешик».

По теме: