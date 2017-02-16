Генерал турецкой армии Хулуси Акар заявил об окончании операции по освобождению города Эль-Баба на севере Сирии от ИГИЛ. Террористы удерживали город с 2013 года.

Акар назвал операцию «успешной». Теперь город полностью под контролем армии Турции и сирийской оппозиции, саперы зачищают город от неразорвавшихся мин и боеприпасов.

Операция турецкой армии по освобождению города началась 24 августа 2016 года и носила название «Щит Евфрата». До этого совместно с ополченцами турецкими войсками был взят пограничный город Джараблус на севере Сирии.

С начала операции «Щит Евфрата» было убито около трех тысяч боевиков.

Потери со стороны Турции составляют примерно 60 человек, большая часть которых погибли во время атаки города Эль-Баба. Правда европейские СМИ считают, что Турция занижает свои потери.

Президент Турции Тайип Эрдоган говорил, что целью операции является очистка региона от ИГИЛ и создание в нем зоны безопасности для размещения беженцев. По словам Эрдогана, воздушное пространство над городом станет запретной зоной для полетов.

Город Эль-Баба находится всего в 30 км от границы с Турцией в сирийской провинции Алеппо. Он был одним из важнейших оплотов «Исламского государства» на севере Сирии.

Турция намерена освободить и другие сирийские города – Ракку и Манбидж. На данный момент город Ракка – самопровозглашенная столица ИГИЛ.

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