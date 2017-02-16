Со дня крушения самолета в поселке Дачи-СУ прошел ровно месяц. Власти собрали 18 тонн гуманитарной помощи для пострадавших. На спецсчете МЧС накопилось более 88 млн сомов. Когда и как будут распределены деньги, собранные для пострадавших, неизвестно.

Представитель сокулукской районной администрации Талгат Назакеев сообщил, что четыре тонны гуманитарного груза из 18 уже раздали 12 семьям, которые временно проживали в гостинице «Семетей».

Назикеев сказал, что администрация начала раздавать гумпомощь еще 14 семьям — они уже получили по 250 кг. муки, 50 кг. сахара и 25 пачек растительного масла.

По его словам, пока неизвестно, когда будет распределен оставшийся груз. Этим будет заниматься специальная комиссия, в составе которой 21 человек – представители районной администрации, МЧС и местные аксакалы.

Аппарат полномочного представителя правительства в Чуйской области сообщил, что оставшийся груз будет поэтапно распределен после того, как пострадавшие будут обеспечены постоянным жильем.

Кроме того, при Министерстве чрезвычайных ситуаций открыт специальный счет, где уже собрано более 88 млн сомов.

«Эти деньги будут распределяться специальной комиссией на уровне правительства. Туда будут входить чиновники, местные жители, сами пострадавшие, и аильные аксакалы», – сказал Kloop.kg сотрудник МЧС Нурбек Абдраимов.

По его словам, сейчас неизвестно, когда эти деньги начнут распределять.

Крушение «Боинга-747» произошло 16 января в селе Дачи-СУ. Самолет рухнул на жилые дома рано утром. В результате крушения погибли 39 человек, 26 домов разрушены. Сумма ущерба составила 186 млн сомов.

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