Бывшего телохранителя президента Алмазбека Атамбаева Эркина Мамбеталиева задержала милиция. Его автомобиль был затонирован, на нём были «подложные номера», а в машине обнаружили ружье. Мамбеталиева отпустили после составления протокола.

Пресс-секретарь ГУВД Олжобай Казыбаев сказал в интервью Kloop.kg, что ночью 15 февраля были остановлены два автомобиля. В одном находился Эркин Мамбеталиев, а во втором его сопровождение.

По словам Казыбаева, остановленные автомобили были затонированы и имели «подложные» госномера.

«Они были в тонированной автомашине. С ними было охотничье ружье. У них документов не оказалось. Они ездили с подложными номерами», — сказал Казыбаев.

После того, как милиция составила протокол, Мамбеталиева отпустили.

Эркин Мамбеталиев был телохранителем Алмазбека Атамбаева еще со времен правления первого президента Аскара Акаева, утверждает бывший помощник президента, ныне оппозиционер Адиль Турдукулов.

Мамбеталиев защищал Атамбаева до 2005 года, и после этого официально они не встречались, по крайней мере, так заявлял сам Атамбаев, когда стал президентом в 2011 году.

Однако некоторые бывшие политики из окружения Атамбаева — экс-глава МВД и Турдукулов — говорят, что между президентом и бывшим телохранителем все еще «теплые отношения» и они не раз встречались.

Мамбеталиева также связывают с криминальным миром, в частности, его называли членом ОПГ Рыспека Акматбаева.

Бывшего телохранителя президента задерживали несколько раз — в 2004 году, а затем еще в 2006-м. Оба задержания были связаны с делом об убийстве полковника милиции Чыныбека Алиева. Позже Мамбеталиева признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.

Но после революции 2010 года Мамбеталиев вышел на свободу, когда его дело пересмотрели по «вновь открывшимся обстоятельствам».

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