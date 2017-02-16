Пятеро строителей попали в больницу после падения с пятиметровой высоты на строящемся объекте «Дордой-сити», расположенного напротив торгового центра «Детский мир».

Инцидент произошел примерно в 15:20 на пересечении бишкекского проспекта Чуй и улицы Гоголя. Сотрудница МЧС Эльмира Шарипова сказала Kloop.kg, что пострадавших забрали в четвертую горбольницу.

«На пятом этаже люди заливали бетонку. Она упала на подпорки бетонного ограждения четвертого этажа. Пострадавших забрали в Четвертую городскую больницу», – сообщила Эльмира Шерипова. Позднее МЧС уточнили, что на пятом этаже здания обвалилась плита.

Консультант пресс-службы министерства здравоохранения Елена Баялинова поделилась, что четверо пострадавших доставлены в Четвертую городскую больницу, еще один – в отделение нейротравмы Национального госпиталя.

В Четвертой городской больнице сообщили, что трое пострадавших находятся в реанимации, один проходит медицинское обследование.

Фото: Азамат Каработоев

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