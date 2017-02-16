Физик из Санкт-Петербурга Евгений Хилькевич регулярно ходит в экстремальные походы. Во время путешествия по кыргызским горам он запечатлел красоты местной природы — Kloop.kg делится фотографиями и историей Евгения. «Я просто старался запечатлеть то, что вижу» Я всегда знал, что через Кыргызстан проходят очень красивые и интересные горные системы: Тянь-Шань и Памиро-Алай, которые активно посещаются как альпинистами, так и туристами с территории всего бывшего СССР. Будучи неравнодушным к горным красотам человеком, я стараюсь запечатлеть то, что вижу, с помощью фотоаппарата. Именно мой первый поход по Кыргызскому хребту и вдохновил меня на то, чтобы заняться фотографией, начать изучать теорию искусства фотосъёмки и приобрести свою первую хорошую камеру. Возможностей дешёвой мыльницы, которая была у меня тогда, явно не хватало для съёмки горных видов. Последнее время я хожу штатным фотографом в составе туристических групп. Это делается для отчёта, который затем отправляется в маршрутно-квалификационную комиссию. Для него требуются фотографии с маршрута, демонстрирующие прохождение группой технически сложных участков и подтверждающих факт прохождения. Однако это не мешает мне делать и художественные фотографии горных пейзажей.







Походы по Средней Азии В Средней Азии другой масштаб чем, скажем, на Кавказе, который является нашей «домашней» горной системой. В Центральной Азии огромные ледники, огромные горы, длинные походы по красивейшим долинам. Плюс, здесь ты почти всегда сам по себе — в отличии от того же Кавказа, где в каждой долине по альплагерю или селению. Тут больше высота маршрута — на Кичик-Алае мы за весь поход не спускались ниже 3500 метров, хотя по местным меркам это очень низкий район Алайского хребта. Вообще, походы по Средней Азии требуют не только технической, но и очень хорошей физической подготовки. Считать ли это всё достоинствами или недостатками региона — каждый решает для себя. Довольно приятный бонус походов по Тянь-Шаню — возможность после маршрута отдохнуть пару дней на Иссык-Куле. Этим пользуются, как мне кажется, все группы, которые ходят в том районе. А, и ещё восточная еда после выхода в цивилизацию — однозначный плюс походов по Средней Азии.







«Фотографу всегда тяжело в походе» Спортивный поход средних и высоких категорий предполагает три-четыре недели автономного существования в условиях высокогорья. Это требует соответствующей физической подготовки и навыков по преодолению перевалов и восхождению на вершины. Подготовка нарабатывается во время предшествующих, более простых походов и во время тренировок дома. Перед походом на Кичик-Алай я бегал 20-25 километров по два раза в неделю и отрабатывал технику спасательных работ на сложном рельефе. Как фотографу мне несколько тяжелее, нежели остальным: помимо личного и общего снаряжения а также еды и топлива для горелок, я несу на своём горбу ещё и фототехнику. На Кичик-Алае, например, я тащил 7 килограммов фотоаппаратуры. Помимо этого ради ночных снимков приходится вылезать из тёплого спальника. После тяжёлого ходового дня, когда за палаткой температура ниже нуля, такое делается через лень. Конечно, на маршруте случаются и неприятные неожиданности. В 2015 году на Кыргызском хребте было аномально тёплое лето и много дождей. От этого значительно возросла камнеопасность: у нас инцидентов не было, но вот в другой группе участнику в голову прилетел камень — каска раскололась, но сохранила жизнь человеку. Я делаю три-четыре похода в год. В каждом из них я снимаю фотографии. В одних походов они получаются лучше, в других хуже, и качество фотографий зависит не столько от района, сколько от погоды, напряжённости маршрута (тяжело снимать прекрасное, когда к вечеру совсем не остается сил) и удачи. В планах лыжный поход по Норвегии. Собираюсь начать в апреле — но это, конечно, если моя рука, которую я сломал при срыве в походе в Марокко, успеет восстановиться. Сейчас в гипсе сижу, работать не могу, и делать мне особо нечего — разве что фотографии с последней поездки обрабатываю, но и это со сломанной рукой не так-то просто.







«Фотография и участие в походах — это хобби» Фотографией я стал увлекаться сравнительно недавно, с января 2013 года. Тогда я купил свою первую зеркалку, внимательно прочитал к ней инструкцию и пошёл с ней в очередной поход. Разумеется, фотографии с него вышли, мягко говоря, посредственными. Это была большая мотивация дальше изучать искусство фотографии. И, естественно, постоянно практиковаться — в каждый поход я беру с собой фотоаппарат и снимаю. Фотография и походы — это исключительно хобби, благо есть возможность не превращать источник удовольствия в источник денег. Иначе появляется риск потерять хобби и получить вторую работу. Тем более что для коммерческого фотографа основной заработок — это свадебная фотография, а заниматься этим мне, как интроверту, было бы крайне неприятно.

В походах можно получать деньги, если работать в качестве гида. Но это сезонная и не очень доходная работа. Плюс, опять же, она предполагает тесное взаимодействие с людьми. Есть ещё промальп — высотные работы на строительных сооружениях. Если меня уволят с текущей работы, возможно, им и буду заниматься. Пока что я работаю научным сотрудником в Физико-техническом институте им. Иоффе в Санкт-Петербурге. Наша группа занимается гамма-диагностикой высокотемпературной плазмы. Основное направление нашей деятельности — разработка и изготовление гамма-детекторов для международного термоядерного реактора ИТЭР (его планируют построить к 2025 году во Франции). Работа интересная, творческая, с приятным графиком и, до недавнего времени, с большим отпуском. Также она позволяет ездить в Европу в рамках командировок за счёт института.







Страны, которые он прошел В основном туристы ходят по территории бывшего СССР — с одной стороны, это не очень дорого, а с другой — на одну шестую суши приходится действительно много красивых и интересных мест. На то, чтобы посетить все, не хватит целой жизни. В более-менее сложные походы в дальнее зарубежье отправляются гораздо реже — это существенно дороже и сложнее из-за проблем с логистикой. Например, мы на январские праздники попытались сходить маршрут третьей категории (протяженность не менее 100 километров) в Марокко. Но 70 процентов маршрута мы шли в режиме первопроходцев, поскольку внятных описаний препятствий попросту не было. Как итог, мы существенно недооценили сложность маршрута и прошли намного меньше запланированного. Сейчас руководитель похода пишет технический отчёт, в котором будет описан наш маршрут, и следующим группам будет уже попроще. Так что список посещённых стран пока не впечатляет — Россия, Грузия, Абхазия, Киргизия, Таджикистан, Марокко, Танзания. Хотелось бы, конечно, из заграничных гор посетить Гималаи и горы Патагонии. В Альпах, говорят, красиво.





Фотоальбомы Евгения Хилькевича можно посмотреть здесь (Тянь-Шань, 2015) и здесь (Кичик-Алай, 2016)