Антитеррористический центр СНГ научит спецслужбы Кыргызстана выявлять вербовщиков террористов и международные террористические организации в социальных сетях.

Учения будут проводиться антитеррористическим центром СНГ для спецслужб шести стран — Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Казахстана, Беларуси и России.

Руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков сказал, что совместная работа спецслужб поможет пресечь вербовку населения в террористические организации в странах Центральной Азии.

«Мы ставим перед собой цель отработать алгоритмы согласованных действий по выявлению и пресечению […] вербовочной деятельности международных террористических организаций, осуществляемой с применением социальных сетей и через эмиссаров, направляемых в государства Центральной Азии», — сказал он.

Как утверждает антитеррористический центр, в их базе данных уже есть более 1,5 миллиона ресурсов, которые пропагандируют экстремизм и терроризм.

Страны намерены улучшить работу своих спецслужб, обменявшись информацией и объединив свои базы данных.

Учения начнутся в конце мая и завершатся в июне 2017 года в Таджикистане.

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