Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов вновь поднял вопрос о продлении перерыва на пятничный намаз. Он инициировал законопроект об этом еще в 2016 году, но тогда депутаты проголосовали против.

На заседании парламента 16 февраля Икрамов убеждал других парламентариев поддержать законопроект, потому что наступил «Год нравственности» и нужно «продвигать правильные законы».

«В мечети плохому не учат», — сказал депутат. Он утверждает, что к нему с просьбой продлить пятничный перерыв обращаются простые граждане.

Ранее депутат Ирина Карамушкина выразила недовольство тем, что чиновники в рабочее время закрывают кабинеты и уходят на намаз. За это сын экс-генпрокурора Азимбека Бекназарова Руслан Бекназаров начал собирать в фэйсбуке подписи, требуя лишить депутата мандата.

По мнению Бекназарова-младшего, депутат, выступивший против религиозных обрядов, не может занимать место в парламенте.

В 2016 году большая часть депутатов парламента также высказалась против этого законопроекта.

Тогда экс-муфтий Чубак Жалилов назвал противников законопроекта «врагами религии».

Он сказал, что имена противников продления перерыва на намаз должны «храниться в отдельной базе». Кроме того, Жалилов высказался, что «не подаст им руки при встрече и не пойдет на их похороны».

Инициатором законопроекта о продлении перерыва на намаз был все тот же депутат Икрамов. Он предлагал внести поправки в Трудовой кодекс, чтобы верующие могли совершать религиозные обряды во время обеденного перерыва.

Подобный законопроект выдвигал в 2010 году и депутат Торобай Зулпукаров. Он говорил, что продление времени на намаз нужно, потому что в Кыргызстане «80 процентов населения — мусульмане».

В том же году депутат Акылбек Жапаров предлагал увеличить на два часа перерыв на намаз, но только для депутатов.

Большая часть парламентариев тогда проголосовала против такой инициативы. Среди противников законопроекта была и Ирина Карамушкина.

«Я конечно понимаю, что многие люди исполняют свой религиозный долг, но тем, кому надо на жума намаз, пускай идут, однако не надо строить всех под себя, в регламенте не прописано перерыва на это», — сказала она.

Против законопроекта выступили и правозащитники — они посчитали его противоречащим светскому статусу страны.

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