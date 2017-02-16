Генеральная прокуратура утверждает, что спецслужбы проверяли пользователей «Фэйсбука» не из-за критики президента в их постах, а потому что публикации могли содержать «межрегиональную рознь».

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Алманбет Абдраманов сказал в интервью Kloop.kg, что спецслужбы проверяли пользователей «Фэйсбука», потому что в их публикациях могли быть «факты разжигания межрегиональной вражды и розни», а не из-за критики в адрес президента Алмазбека Атамбаева.

Как пояснили в генпрокуратуре, проверка пользователей «Фэйсбука» никак не связана с «честью и достоинством президента».

«ГКНБ провел проверку по статье возбуждение межрегиональной вражды. Вопрос не касался чести и достоинства главы государства. Там нигде этого нет», — сказал Абдраманов.

Проверка пользователей соцсетей началась после запроса со стороны депутата от пропрезидентской фракции социал-демократов Ирины Карамушкиной.

Заместитель председателя ГКНБ Болот Суюмбаев написал в ответ на её просьбу, что спецслужбы нашли 45 пользователей, в постах которых содержалась критика Атамбаева.

Фотография этого письма была опубликована в сети и вызвала критику со стороны пользователей соцсетей и гражданских активистов.

Глава правовой клиники «Адилет», экс-депутат Чолпон Джакупова обратилась к генпрокурору с просьбой пояснить, на основании каких полномочий ГКНБ проводит проверки пользователей «Фэйсбука» из-за критики в адрес президента.

Получив ответ, «Адилет» посчитал, что генпрокуратура признала «некорректными» действия ГКНБ. Отсюда юристы «Адилета» сделали вывод, что надзорный орган «разрешил публиковать негативные материалы» в отношении президента.

Издание «Заноза» также написало, что генпрокуратура «разрешила критиковать» Атамбаева в соцсетях.

Но генпрокуратура утверждает, что в этих публикациях представлена «искаженная интерпретация» их ответа.



Проверка пользователей из-за критики Атамбаева

В начале января Госкомитет нацбезопасности выявил 45 пользователей соцсетей, которые негативно отзываются о президенте Алмазбеке Атамбаеве.

Сами пользователи были удивлены, что оказались в списке спецслужб. Некоторые из них сказали, что никогда не критиковали президента, другие, что имеют право на выражение собственного мнения.

Это не первый раз, когда спецслужбы проверяют и допрашивают людей из-за негативных отзывов в адрес президента.

В декабре 2016 года жителя Иссык-Кульской области допросили в ГКНБ из-за сатиры на Атамбаева.

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