Лидер «Онугуу-Прогресса» Бакыт Торобаев заявил в парламенте, что его фракция требует отставки правительства из-за недовольства интеграцией страны в ЕАЭС.

Фракция «Онугуу-Прогресс» недовольна работой правительства по интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

«Наша фракция решила отправить правительство в отставку. Ввиду этого мы предлагаем кабмину отчитаться о работе», — сказал Торобаев.

Кроме «Онугуу-Прогресса», недовольство работой правительства выражала оппозиционная фракция «Ата-Мекен».

Парламентская оппозиция стала открыто высказать недовольство после того, как депутаты заслушали 2 февраля отчет премьер-министра Сооронбая Жээнбекова об итогах вступления Кыргызстана в ЕАЭС.

Жээнбеков сообщил, что после вхождения в союз, за 2016 год экспорт продукции снизился на 8,1 процента, а импорт на 18,5 процента.

Чтобы выразить вотум недоверия правительству, за отставку должны проголосовать 40 из 120 депутатов — треть от всего числа парламентариев.

У «Ата Мекена» и «Онугуу-Прогресса» вместе пока 24 мандата. Парламентарии могут добиться отставки кабмина только в том случае, если к ним присоединится еще одна фракция, как минимум, с 16 депутатами.

«Республика — Ата-Журт» также заявляла, что изучит вопрос отставки правительства, но неизвестно, поддержит ли она вотум.

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