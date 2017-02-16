В селе Кожокелен Ошской области всего одна школа – и та аварийная. Находиться в ней опасно для жизни. Не сегодня, так завтра здание может разрушиться. Представители экотехинспекции в 2014 году его опечатали – после учебный процесс продолжался в домах местных жителей и даже в юртах. В 2016 году чиновники провели повторную экспертизу и разрешили детям и учителям вернуться в ранее признанную аварийной школу.

Оригинал материала опубликован на сайте Открытая Азия. Автор статьи – Иван Янушкевич.

Школа была построена в начале 80-х годов прошлого столетия. За 30 с лишним лет полы и перегородки в этой школе прогнили.

Три года назад здание накренилось, и по стенам пошли трещины. Потом одно крыло развалилось. К счастью, тогда никто не пострадал.

В 2014 году специальная правительственная комиссия и представители экотехинспекции вынесли заключение о том, что школа непригодна для занятий.

В документе было написано, что при малейшем землетрясении учебное заведение может рухнуть.

«Сельская управа арендовала два дома местных жителей и поставила для занятий юрты. Учителя вели занятия, но были некоторые трудности – педагогам приходилось носить учебные пособия, мы кое-как выполняли учебную программу, но процесс шел неполноценно. Поэтому жители села обратились к местным властям, и те пообещали завершить строительство к сентябрю 2016 года, но школу нам так и не построили из-за нехватки финансирования», – рассказал директор школы села Кожокелен Нурлан Калыков.

Прошлым летом село навещали главные специалисты Минобразования и экотехинспекции, глава районного управления образования Мырзабек Акматалиев, глава сельской управы Нурмамат Усенов.

Они вновь осмотрели аварийную школу и составили акт о том, что в этом здании пока еще вполне можно учиться.

Сделали косметический ремонт и вернули детей в аварийные классы. Но из-за постоянной опасности обрушения школьники вынуждены учиться по графику. Перемены у них не более пяти минут, а обучение в две смены.

Родители с тревогой, но все-таки отпускают детей на учебу. А что делать? Другой школы в селе нет.

По словам заместителя главы Папанского района Курбанбека Мияшева, в июне прошлого года Папанская сельская управа направила письмо премьер-министру Кыргызстана.

Когда найдутся деньги на продолжение строительства школы, местные власти не знают. А пока дети вынуждены получать знания в экстремальных условиях.

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