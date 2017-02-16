Свои первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов провели еще четыре клуба. На «Альянц Арене» «Бавария» разгромила «Арсенал», а на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» добился уверенной победы в матче против «Наполи». Подробнее об итогах этих встреч – в нашем обзоре.

Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов вышли невероятно зрелищными и богатыми на голы. Вчера «ПСЖ» разгромил «Барсу», «Реал Мадрид» – «Наполи», а «Бавария» вновь забила «Арсеналу» пять мячей.

«Реал Мадрид» 3 – 1 «Наполи»

Инсинье 8’

Бензема 19’

Кроос 49’

Каземиро 54’

Свисток прозвучал, и «сливочные» сразу же создали голевой момент у ворот неаполитанцев. Бензема пробил в створ, но Рейна был надежен.

На восьмой минуте Лоренцо Инсинье открывает счет элегантным удара из-за пределов штрафной. Кейлор Навас, голкипер «сливочных», немного не дотянулся до мяча – 0:1.

«Реал» тут же побежал отыгрываться, но футболисты Наполи были надежны в обороне.Но на 19-й минуте матча нападающий «Реала» Карим Бензема сравнял счет ударом головой. Дани Карвахаль, обработав мяч, навесил в штрафную площадь, где француз был тут как тут.

Футболисты «Реала» изо всех сил пытались забить и выйти вперед. И на 28-й минуте такой шанс был у Криштиану Роналду, однако он его упустил. Лука Модрич отдал обостряющий пас, но португалец пробил выше ворот.

В концовке первого тайма хозяева реализовали молниеносную контратаку. Карвахаль отдал пас Роналду на правом фланге, тот изящно вырезал на линию штрафной на Бензема, который не смог попасть по воротам с убойной позиции.

В начале второго тайма на 48-й минуте Тони Кроос, хавбек «сливочных», забивает гол точным ударом в нижний угол ворот. Голевой пас в копилке Роналду, который обвел защитника и вошел в штрафную площадь.

На 54-й минуте опорный полузащитник «Реала» Каземиро забивает красивейший гол. Мощным ударом с лета бразилец отправил мяч в дальний угол ворот.

Дрис Мертенс дважды за триминуты упустил шанс сократить отрыв в счете. Но бельгийцу не хватает точности в ударах.

На 81 минуте нападающий «Наполи» Хосе Кальехон отправил мяч в сетку ворот Кейлора Наваса. Но лайнсмен зафиксировал оффсайд.

Судья дает финальный свисток, счет на табло 3:1.

К этому матчу было приковано особенное внимание. Билеты на него раскупили в первые же дни продаж. Всего на матче присутствовало около 10 тысяч фанатов неаполитанцев и 70 тысяч болельщиков «Реала».

Единственный раз эти команды встречались 30 лет назад в рамках Кубка европейских чемпионов. Тогда «сливочные» одержали победу на стадионе «Сантьяго Бернабеу», а в Неаполе сыграли вничью.

Поддержать «Наполи» в Мадрид прибыл и легендарный экс-футболист этой команды — аргентинец Диего Марадона. Он поселился в одной гостинице с командой и на стадионе присутствовал в вип-ложе.

Ответный матч этого розыгрыша Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи» состоится 7 марта в итальянском Неаполе.

«Бавария» 5 – 1 «Арсенал»

Роббен 11’

Санчес 30’

Левандовски 53’

Алькантара 56’ 63’

Мюллер 88’

Со стартовым свистком «Бавария» понеслась в атаку. Футболисты мюнхенского клуба с первых минут пытались создать опасный момент в штрафной соперника.

Активный прессинг футболистов «Баварии» привел к голу уже на одиннадцатой минуте матча. Арьен Роббен сместился в центр с фланга и забил гол из-за пределов штрафной прямо в дальнюю девятку. У вратаря не было шансов – 1:0.

В попытке отыграться, «Арсенал» тут же побежал на половину поля соперника, Алексис Санчес вынудил Хуммельса нарушить правила против себя и своего добился – судья назначил опасный штрафной. Но он ни к чему не привел.

Но «Арсенал» не останавливался, и вынудил баварцев совершить еще одну ошибку. На этот раз в штрафной площади, и на этот раз судья назначил уже пенальти. На 30-й минуте Алексис Санчес подошел к 11-метровой отметке, но промахнулся. Однако это его не остановило, он сыграл на добивание и все-таки сумел переправить мяч в сетку ворот Мануэля Нойера – 1:1.

Очень грязно играли футболисты обоих клубов. Кто-то то и дело оказывался на газоне и корчился от боли. В концовке матча команды обменялись опасными моментами. Левандовски и Хуммельс старательно пытались вывести «Баварию» вперед. Но ничего не вышло и на перерыв команды ушли с ничьей.

После перерыва «Бавария» была полна решимости забить и выйти вперед. На 53-й минуте футболисты мюнхенского клуба отбили атаку «Арсенала» на свои ворота и развили молниеносную контратаку. Роберт Левандовски все-таки вывел «Баварию» вперед – 2:1.

Три минуты спустя Левандовски отдал голевую передачу Алькантаре, который без проблем переиграл Оспину – 3:1, хозяева уверенно завладели преимуществом.

Спустя семь минут Алькантара оформил дубль. За пределами штрафной мяч достался испанцу и он был точен, Оспина не смог спасти команду.

Футболисты лондонского клуба пытались улучшить свое положение, как-то исправить ситуацию и забить, создав несколько опасных моментов у ворот «Баварии». Но все они выглядели неубедительно.

В самом конце матча, на 88-й минуте пятый гол в этой встрече забил Томас Мюллер. В последний раз, когда два этих клуба встречались в Мюнхене, «Бавария» выиграла именно с таким счетом – 5:1. Финальный свисток и команды уходят с поля, в Лондон «Бавария» поедет с пятью голами в копилке.

Общая статистика встреч двух клубов на стороне «Баварии» – пять побед против трех у «Арсенала», еще дважды команды сыграли вничью.

В стадии плей-офф немцы всегда показывали очень убедительную игру. Больше чем «Бавария» матчей ⅛ финала Лиги чемпионов (9) выигрывала только «Барселона» (10).

Ответный матч «Арсенал» и «Бавария» сыграют 8 марта на стадионе «Эмирейтс».

Соавтор: Айдар Айбеков

Фото: UEFA

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