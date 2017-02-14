С 14 февраля стартует стадия плей-офф Лиги чемпионов. После группового этапа прошло больше двух месяцев и фанаты европейского футбола в предвкушении ждут возвращения противостояний лучших команд Старого Света.

Лига чемпионов, какой мы ее знаем, существует относительно недолго – с 1991-го года. А вот турнир аналогичный ей зародился куда раньше. Он был создан в середине прошлого века и назывался Кубком европейских чемпионов.

Кубок Европейских Чемпионов

Конгресс УЕФА (союз европейских футбольных организаций), состоявшийся 2 марта 1955 года, послужил отправной точкой для создания единого турнира между европейскими футбольными клубами. Однако идея создания этого турнира принадлежит не самой европейской футбольной ассоциации.

УЕФА был основан в 1954 году и является одной из шести континентальных конфедераций, входящих в ФИФА (международная федерация футбола). С момента создания организация занималась в основном проведением турниров между национальными сборными.

Но в 1955 году французский журналист спортивной газеты «L’ Equipe» Габриэль Ано предложил создать континентальный турнир, который помог бы выявить сильнейший футбольный клуб Старого Света. Через день он уже представил на суд УЕФА возможный концепт нового турнира.

Восьмого мая на заседании Исполнительного Комитета ФИФА в Лондоне, одобрили этот проект. И 21 июня УЕФА окончательно его утвердила, согласившись проводить соревнование под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.

Клубы проводили домашние и гостевые матчи, и по итогу двух этих встреч одна из команд проходила дальше в следующий раунд, а проигравшая вылетала из борьбы за кубок.

Особенностью этой версии всем известного турнира было отсутствие группового этапа. Но в этом был один минус – турнир для более слабых команд заканчивался слишком быстро, не давая им шанса зацепиться за возможность составить грандам какую-то конкуренцию.

Футбольные федерации 16 стран Европы заявляли по одной команде для участия в турнире.

Традиционно это были чемпионы национальных лиг, однако некоторые команды отказывались участвовать в виду того, что не воспринимали этот турнир всерьез, и не считали нужным тратить на него силы и время.

Вместо них в Кубке принимали участие другие команды занявшие вторые, третьи, иногда даже четвертые места в чемпионате.

В сезоне 1955/1956 состоялся первый розыгрыш Кубка европейских чемпионов. В финале того турнира встретились французский «Реймс» и мадридский «Реал». Тот матч закончился в пользу «сливочных» со счетом 4:3.

«Реал Мадрид» – абсолютный рекордсмен по количеству побед в Кубке европейских чемпионов. Он выигрывал турнир шесть раз в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966 годах. По четыре победы есть в копилках «Ливерпуля» и «Милана».

Зарождение Лиги Чемпионов

С сезона 1992/1993 турнир официально сменил структуру проведения. Список команд-участниц состоял из 32 команд, которые по жеребьевке распределялись в 8 групп по четыре команды в каждой.

Коллективы, занявшие первые два места в своей группе, проходят дальше и участвуют в системе игр на выбывание. А команда, занявшая третье место в группе попадает в 1/16 финала Лиги Европы – второго по престижности европейского клубного турнира.

Дебютный сезон Лиги чемпионов выиграл коллектив из Марселя, обыграв в финале «Милан». Рекордсменами по количеству побед в финалах ЛЧ безусловно это испанские гранды «Барселона» и «Реал Мадрид». Им удавалось выиграть турнир по пять раз после изменения формата в 1991 году.

Все команды-участницы получают денежные вознаграждения в разных размерах, а победитель, по итогам турнира получит 15 млн евро.

Кубок Лиги чемпионов УЕФА – это самый желанный трофей для любого европейского клуба.

Команда, победившая в столь важном турнире, навсегда оставляет след в истории футбола занимает свое место среди сильнейших клубов планеты.

Как отбираются команды для участия в Лиге чемпионов?

Число мест в розыгрыше зависит от таблицы коэффициентов УЕФА.

Первые три места в рейтинге принадлежат Испании, Германии и Англии. Следовательно от этих стран в турнире принимают участие по четыре команды.

Страны занявшие с четвертого по шестое места в таблице заявляют по три команды. Сейчас это Франция, Италия и Португалия.

Ассоциации, занявшие с седьмого по 15 место в рейтинге, представляют две команды. Начиная с 16 места в турнире участвуют лишь чемпионы этих стран, то есть один клуб.

Таким образом в групповом этапе собираются 32 команды, которые борются за выход в плей-офф.

Раунд плей-офф стартует каждый год в конце зимы и длится до конца весны. Финал главного европейского кубка проходит в конце футбольного сезона на нейтральном для обеих команд, поле. Традиционно это конец мая и начало июня.

Все пары этого розыгрыша Лиги чемпионов и даты матчей вы можете посмотреть здесь.

В этом году ⅛ финала Лиги чемпионов стартует 14 февраля и продлится до 22 февраля. Матчи ¼ и ½ финала пройдут весной, а финал состоится 3 июня в столице Уэльса городе Кардифф на стадионе «Миллениум».

Продажа билетов на финал в Кардиффе стартует 17 марта.

Фото: UEFA



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