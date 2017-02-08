К годовщине гибели звездного состава футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» спортивный обозреватель Kloop.kg Каминат Имирханова вспомнила об авиакатастрофах, унесших жизни целых команд — от легендарного футбольного клуба «Пахтакор» до молодежной сборной Кыргызстана по баскетболу.

Почти 60 лет назад при взлете в аэропорту Мюнхена разбился самолет, на борту которого летел «Манчестер Юнайтед». Погибли 24 человека, в том числе и восемь игроков основного состава. В истории спорта это не единственная темная дата, трагедии, ставшие причиной гибели десятков спортсменов случались не раз.

«Торино»

Совсем чуть-чуть не долетев до Турина 4 мая 1949 года разбился самолет с итальянским футбольным клубом «Торино». Все находившиеся на борту, а это 31 человек, 18 из которых — игроки клуба, погибли.

Специалисты назвали причиной авиакатастрофы плохую видимость при подлете к Турину. Пилот не смог сориентироваться, самолет зацепился крылом за ограду построенной на холме базилики Суперга, и на большой скорости врезался в землю.

Клуб летел из Лиссабона после матча против «Бенфики», самолет сделал промежуточную остановку в Барселоне. Там туринцы повстречали товарищей по итальянскому чемпионату из «Милана», которые, в свою очередь, летели в Мадрид и стали последними, кто видел игроков «Торино» живыми.

В тот год «Торино» лидировал в итальянском чемпионате с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя. До финиша чемпионата оставалось всего четыре тура. Молодым игрокам, наспех собранным из молодежной, дублирующей и юношеской команд, удалось выиграть все оставшиеся матчи.

В знак уважения все клубы-соперники «Торино» выставляли в стартовом составе свою молодежку. Игроки, погибшие в авиакатастрофе,были посмертно названы чемпионами Италии.

«Манчестер Юнайтед»

На борту самолета, совершавшего рейс Белград-Мюнхен-Манчестер 6 февраля 1959 года, находились 44 человека. В авиакатастрофе 21 человек погиб мгновенно, еще двое скончались в больнице, остальные получили ранения разной степени тяжести. Погибли восемь футболистов «Манчестер Юнайтед», два члена экипажа, три члена тренерского штаба клуба, восемь журналистов и два пассажира.

Самолет разбился в аэропорту Мюнхена после третьей неудачной попытки взлететь. Следствие пришло к выводу, что катастрофа произошла из-за скопившейся снежной каши в конце взлетной полосы.

Самолет не смог набрать достаточную скорость для того, чтобы взлететь, зацепился за ограждения и упал на жилой дом. Семья, которая проживала в том доме, успела выбежать на улицу и спастись.

«Манчестер Юнайтед» летел из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов против «Црвены Звезды». В Мюнхене самолет приземлился для дозаправки.

Пилоты предприняли две неудачные попытки поднять самолет в воздух. В какой-то момент было решено отложить рейс, но командир экипажа не захотел выбиваться из графика и решил во что бы то ни стало подняться в воздух.

После катастрофы шли разговоры о расформировании клуба. Спас ситуацию Джимми Мерфи — ассистент главного тренера Мэтта Басби. Он встал у руля клуба, пока Басби лечился и проходил курс реабилитации.

Мерфи собрал команду заново, помогли ему в этом молодежка клуба и коллеги по Английской премьер-лиге, которые готовы были бесплатно отдать игроков в «Манчестер Юнайтед».

После катастрофы клуб сумел дойти до финала Кубка Англии, где проиграл «Болтону» со счетом 0:2. В следующем сезоне Мэтт Басби вернулся на пост главного тренера команды и начал воспитывать новое поколение «малышей Басби». Десять лет спустя «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок европейских чемпионов.

В 2008 году «Манчестер Юнайтед» выиграл в финале Лиги чемпионов. На награждение команду вывел сэр Бобби Чарльтон — легенда клуба, один из выживших в катастрофе игроков. Победа была посвящена памяти погибших в Мюнхене.

В 2011 году вышел фильм об этой авиакатастрофе — «Юнайтед. Мюнхенская трагедия»

«Пахтакор»

Одна из самых страшных катастроф в истории авиации произошла 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском. Два самолета столкнулись в воздухе, все 178 пассажиров, находившиеся в салонах, погибли.

В одном из самолетов летели 17 игроков узбекского «Пахтакора». Рейс выполнял маршрут Ташкент-Минск.

По версии следствия, причиной катастрофы послужили многочисленные ошибки молодого и неопытного авиадиспетчера, который передавал капитанам экипажей неверные данные.

По альтернативной версии, которая выдвигалась родственниками погибших, самолеты были сбиты ракетными установками над местом проведения военных учений. Однако эксперты эту версию отвергают.

Из-за того, что в этой авиакатастрофе погибли игроки легендарного «Пахтакора», она получила довольно широкую огласку и не замалчивалась на международной арене.

За погибшую команду вызвались играть добровольцы. На протяжении трех лет, федерация футбола СССР гарантировала «Пахтакору» место в высшей лиге, независимо от результатов, которые команда покажет к концу сезона.

Молодежная сборная Кыргызстана по баскетболу

Одна из крупнейших авиакатастроф в истории Кыргызстана произошла 24 августа 2008 года. Под Бишкеком в селе Жаны-Жер упал пассажирский «Боинг 747».

Из 83 пассажиров и семи членов экипажа выжили 25 человек. Среди пассажиров самолета были и члены молодежной сборной Кыргызстана по баскетболу. Из 17 ребят выжили только семеро.

После взлета командир экипажа запросил разрешение вернуться на взлетно-посадочную полосу в связи с разгерметизацией кабины. При попытке сесть самолет рухнул на землю и загорелся.

Причиной падения самолета эксперты назвали ошибку пилотов. Двое выживших членов экипажа — командир и второй пилот были признаны виновными и приговорены к пяти годам лишения свободы.

Самолет выполнял рейс Бишкек-Тегеран. Юношеская сборная летела в Иран на чемпионат Азии.

Возглавлявший делегацию директор гимназии №29 Бахтияр Кадыров, вместе с оставшимися в сознании спортсменами, сразу после крушения бросился спасать из огня пассажиров.

В 2009 году ребята, выжившие в страшной катастрофе, полетели на соревнования в США. Там они смогли посетить игры НБА и сыграть против команд местных колледжей.

Эта поездка была призвана помочь им реабилитироваться, оправиться от психологической травмы. Позже Федерация баскетбола Кыргызстана посвятила памяти погибших баскетболистов турнир.

«Локомотив»

Игроки, тренерский штаб и работники хоккейного клуба «Локомотив» погибли в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября 2011 года. Самолет направлялся в Минск, где «Локомотив» ждало местное «Динамо».

Воздушное судно не сумело набрать необходимую для взлета высоту, врезалось в антенну маяка и упало недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Причиной падения стали непроизвольные нажатия на тормозные педали во время разбега самолета, сделанные командиром экипажа или вторым пилотом.

Спасатели доставили двоих выживших в катастрофе в больницу — инженера Александра Сизова и игрока клуба Александра Галимова. Врачам удалось спасти только Сизова. Галимов скончался от полученных ожогов 90% тела.

Матч на Кубок открытия КХЛ (Континентальной хоккейной лиги) был остановлен, как только стало известно о трагедии, а потом и вовсе был отменен. Позже он был сыгран под новым названием — «Кубок Локомотива».

Соболезнования руководству клуба приходили со всех уголков мира. Все значимые спортивные мероприятия, проходившие в ближайшие от катастрофы даты начинались с минуты молчания.

В связи с гибелью основного состава команды было принято решение, что «Локомотив» пропустит предстоящий сезон КХЛ.

Победа сборной России по хоккею на чемпионате мира в 2012 году была посвящена памяти «Локомотива».

«Шапекоэнсе»

В самолете, летевшем из Боливии в Колумбию, находились 72 пассажира и девять членов экипажа. Он разбился 28 ноября 2016 года в колумбийской провинции Антиокия в районе города Ла Уньон. Во время падения самолет раскололся пополам.

В самолете находились игроки бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе». Они летели в Колумбию для того, чтобы сыграть в финале Кубка Южной Америки против «Атлетико Насьональ».

Среди шести выживших в этой катастрофе оказались три футболиста «Шапекоэнсе», журналист и два члена экипажа — авиамеханик и стюардесса. Один из футболистов клуба скончался в больнице.

Причинами катастрофы были названы недостаток топлива, отказ оборудования, а также нелетная погода — в горах Колумбии шел ливень.

«Шапекоэнсе», который занимал 9-е место в чемпионате Бразилии, летел на самый большой и важный матч в своей истории. Ведь бразильский клуб впервые вышел в финал континентального кубка.

После трагедии футболисты «Атлетико Насьональ» приняли решение отдать Южноамериканский кубок «Шапекоэнсе». За что позже были награждены ФИФА специальной наградой «За честную игру».

Это не все авиакатастрофы, которые уносили жизни молодых спортсменов.

В разные годы в авиакатастрофах разбивались:

Сборная Дании по футболу — 16 июля 1960 года

Чилийский футбольный клуб «Грин Кросс» — 3 апреля 1961 года

Футбольный клуб «Стронгест» из Боливии — 26 сентября 1969 года

Алжирский футбольный клуб «Эйр Ликвид» — 31 декабря 1970 года

Футбольный клуб из Перу «Альянса Лима» — 8 декабря 1987 года

Голландские футболисты — 7 июня 1987 года

Сборная Замбии по футболу — 27 апреля 1993 года

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