Бишкекский «Дордой» обыграл в выездном матче туркменский «Балкан» со счетом 2:1 и вышел во второй отборочный раунд Кубка АФК.

Матч между кыргызским «Дордоем» и туркменским «Балканом» завершился со счётом 2:1 в пользу бишкекского клуба. Таким образом, по сумме двух матчей (3:2), «Дордой» добыл себе путёвку во второй квалификационный раунд Кубка АФК.

На восьмой минуте матча эффектным голом счёт открыл нападающий «Дордоя» Алишер Азизов.

В первой встрече между командами, которая прошла в Оше 31 января, Азизов также отличился голом. И уже во второй раз был назван «Игроком матча».

«Балкан», которому необходимо было забить и сравнять счет для того, чтобы сохранить шансы на выход в следующий этап кубка, немедленно ринулся в атаку в попытке отыграться. Но защитники «Дордоя» действовали слаженно и четко, не давая сопернику шанса забить.

Во второй половине встречи клуб из Туркменистана не оставлял попыток сравнять счет, но «Дордой» успешно отбивал все атаки соперника, а на 53-й минуте снова забил. Решающий для «Дордоя» мяч на счету полузащитника столичного клуба Авазбека Откеева.

В самом конце матча, на 90-й минуте, «Дордой» все-таки пропустил гол от полузащитника клуба из Балканабада Акмаммета Метдаева.

«Балкан» 1 — 2 «Дордой»

Голы:

8’ Алишер Азизов («Дордой»)

53’ Авазбек Откеев («Дордой»)

90’ Акмаммет Метдаев («Балкан»)

Первый матч между «Дордоем» и «Балканом» завершился ничьей — 1:1. Перед второй встречей преимущество было в руках у хозяев матча — туркменского клуба. Ведь в их активе был гол на выезде, а это значит, что их бы вполне устроила нулевая ничья или победа с минимальным преимуществом.

Но после предыдущей встречи «Дордой» поработал над реализацией моментов и сумел добыть себе путёвку в следующий раунд второго по престижности азиатского клубного турнира.

В следующем этапе «Дордой» ждёт встреча с победителем пары «Шахин Асмаи» (Афганистан) — «Хосилот» (Таджикистан).

Первая встреча второго отборочного раунда пройдёт в Кыргызстане 21 февраля, ответный матч — 28 февраля уже в гостях.

Победивший по сумме двух матчей клуб получит путёвку в групповой этап Кубка АФК.

Фото: ФК Дордой

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