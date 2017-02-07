В центре столицы Афганистана — Кабуле, рядом с Верховным судом взорвал себя смертник. Во время взрыва погибли около 20 человек. Более 40 человек госпитализированы с различными ранениями.

Взрыв, по информации полиции, произошел возле служебного входа в здания Верховного суда. В момент взрыва многие сотрудники покидали здания, так как рабочий день закончился.

Смертник, который взорвал бомбу, не выкрикивал конкретных претензий или призывов. Из здания суда в экстренном порядке эвакуировали всех людей.

«Когда я услышал взрыв, я кинулся к стоянке Верховного суда, чтобы найти моего брата, который работает там», — сказал один из очевидцев.

Министерство здравоохранения сообщило, что число пострадавших может возрасти, на месте продолжают работать бригады скорой помощи.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.



Фото: Flickr/ Heinrich-Böll-Stiftung