Госкомитет промышленности и энергетики опубликовал карту со всеми подстанциями Кыргызстана. Создатели утверждают, что она поможет жителям и бизнесменам «побороть коррупцию в энергосекторе». Но как?

Интерактивная карта была разработана Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования. Демо-версия карты доступна по этой ссылке. На ней отмечено большинство электрических подстанций Кыргызстана.

Пользователи — жильцы частных домов или владельцы бизнеса — могут использовать эту карту, чтобы узнать, какая подстанция находится рядом с ними, и можно ли к ней подключиться.

Зеленым отмечены подстанции, к которым можно подключиться. К сине-зеленым можно подключиться, но с ограничениями. К красным нельзя подключиться. Отмеченные голубым подстанции еще не построены. Серые — подстанции частных компаний.

Размер отметки показывает мощность подстанции — чем отметка больше, тем мощнее станция. Чтобы получить детальную информацию о подстанции, надо нажать на неё.

Информацию о возможностях подключения к той или иной подстанции обычно выдают энергоснабжающие компании.

Элемент «борьбы с коррупцией», по замыслу создателей, заключается в том, что сама информация о подстанциях становится публичной.

Госкомитет промышленности считает, что сотрудники энергоснабжающих компаний могут не выдавать разрешения на подключение из-за того, что якобы рядом нет подстанций.

«Если им заплатить, то каким-то волшебным образом появляются станции для подключения электричества. Чтобы пресечь такие ситуации мы создали эту карту», — сказали Kloop.kg в госкомитете.

По словам представителя госкомитета, на создание карты не было потрачено средств из госбюджета — она была сделана силами их программистов.