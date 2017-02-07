Милиция возбудила уголовное дело по факту избиения 21-летнего парня возле бишкекского кафе «Оливье». Задержаны двое милиционеров — их уволили с работы и водворили в изолятор временного содержания.

Бишкекская милиция задержала двоих милиционеров, которые избили 21-летнего парня возле кафе «Оливье» на пересечении улицы Токтогула и проспект Манаса.

Задержанные работали оперативниками в уголовном розыске Свердловского района и в отделе по борьбе с организованной преступностью ГУВД Бишкека, обоим примерно по 25 лет.

По факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», милиционерам может грозить срок до пяти лет лишения свободы.

«Так как пострадавший находится на стационарном лечении, назначена судебно-медицинская экспертиза. После ее завершения будет определена тяжесть полученных травм», — сказал в интервью Kloop.kg пресс-секретарь ГУВД Бишкека Олжобай Казыбаев.

В отношении руководителей подразделений, в которых работали подозреваемые, будут применены дисциплинарные меры.

По словам Казыбаева, милиция сначала задержала не тех подозреваемых, поэтому было сообщение о том, что задержаны сотрудники Аламудунского отделения милиции Чуйской области.

Брат пострадавшего выложил 1 февраля видео в инстаграм, на котором видно, что двое мужчин выходят из кафе, а затем начинают избивать молодого человека. Он написал, что его брата избили «пьяные» сотрудники милиции. По его словам, брата прооперировали, у него тяжелая травма головы и сломана челюсть.

Родственники пострадавшего также жаловались на то, что на них оказывают давление — звонят и просят забрать заявление якобы представители парламента и прокуратуры.

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