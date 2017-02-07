Кыргызский арт-ресторан «Манас» загорелся в 10:30 утра в центре столицы Узбекистана — Ташкенте. Охвативший здание огонь тушили 7 пожарных расчетов, но ресторан почти полностью сгорел. Причины пожара пока неизвестны, жертв нет.

Причина возникновения пожара пока не установлена. Некоторые жители утверждали, что возгорание началось после взрыва, но позже эту информацию опровергли власти.

Администрация ресторана «Манас» сообщила на своей странице в фэйсбуке, что пострадавших в результате пожара нет.

«Да, это правда. Здание нашего любимого Ханства сгорело. Никто не пострадал и это главное! Манас, это ведь не только здание, это команда, это семья, которую объединило это горе», — написала администрация ресторана.

Главное управление пожарной безопасности Узбекистана сообщило, что начавшийся в 10:30 по местному времени пожар тушили семь пожарных расчетов, но несмотря на это, ресторан почти полностью сгорел.

Ресторан «Манас» называют «маленьким Кыргызстаном». Как утверждают сами владельцы, это единственный арт-ресторан с кыргызской национальной кухней в Ташкенте.