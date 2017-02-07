Президент Алмазбек Атамбаев совершит официальный визит в Бельгию и Германию. Цели и точная дата визита пока неизвестны, но ожидается, что он состоится в течение февраля.

Точно известно, что Атамбаев посетит Брюссель, где находится штаб-квартира Евросоюза.

Завотделом информационной политики аппарата президента Алмаз Усенов сообщил, что за время своей поездки Атамбаев встретится с руководителями институтов Европейского союза.

С официальным визитом в Брюссель уже отправились президент Молдовы Игорь Додон, глава Азербайджана Ильхам Алиев и президент Болгарии Румен Радев.

В Брюсселе пока ожидают визита Атамбаева и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Это не первый официальный визит Атамбаев в Европу. В марте 2015 года Атамбаев совершил европейское турне, которое администрация президента назвала «беспрецедентным».

Тогда президент посетил Австрию, Францию, Швейцарию, Бельгию и Германию.

Он обсудил с бизнесменами европейских государств деловое сотрудничество, повышение прозрачности экономики страны и борьбу с коррупцией, отмечая, что Кыргызстан стал свободным для предпринимателей.

С президентами некоторых европейских стран он обсудил сотрудничество Европейского Союза и России.

Последний раз Атамбаев встречался с представителями Европейского союза 14 июля 2016 года, когда в Бишкек с официальным визитом прибыла канцлер Германии Ангела Меркель.

Тогда Атамбаев призвал Евросоюз найти компромисс по вопросу анироссийских санкций. Меркель сказала, что для этого должно пройти «определенное время».

Меркель тогда напомнила Атамбаеву о деле осужденного на пожизненный срок правозащитника Азимжана Аскарова. Она сказала, что Атамбаев пообещал ей, что дело Аскарова будет рассмотрено «абсолютно прозрачно». Сам Атамбаев тогда сказал, что дело будет «детально рассмотрено заново».

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