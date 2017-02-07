Четверо вооруженных грабителей ворвались в китайское кафе «Цзи Сян» в центре Бишкека и украли 100 тысяч сомов. Милиция возбудила уголовное дело по факту разбоя.

Вооруженные грабители в масках ворвались в китайское кафе «Цзи Сян» напротив Центрального дворца бракосочетания примерно в 9 часов вечера 6 февраля.

«Мы собирались уходить, но вдруг услышали хлопок. Подумали, что это салют. Вдруг ворвались мужчины в масках с автоматами и приказали всем лечь и вытянуть руки вперед, иначе убьют нас. Мы испугались и выполнили требования», — рассказал один из посетителей китайского кафе в интервью K-News.

Очевидцы сообщили изданию «Спутник», что грабители выстрелили один раз из дробовика.

ГУВД сообщает, что угрожая персоналу, четверо вооруженных грабителей отобрали 100 тысяч сомов и скрылись.

«Злоумышленники похитили из кассы всю наличность и скрылись в неизвестном направлении», — говорится в сообщении столичной милиции.

Издание «Вечерний Бишкек» сообщает, что грабители завладели золотыми украшениями и ценными вещами нескольких посетителей. Но милиция пока этого не подтверждает.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Милиция продолжает расследовать происшествие.

Грабителям может грозить от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: «Спутник».