Ученика восьмого класса задержали по подозрению в убийстве своего ровесника в селе Марказ Кадамжайского райна Баткенской области. Следствие утверждает, что он убил своего одноклассника, а затем спрятал его тело в арыке.

По версии следствия, убийство произошло на почве ссоры. Двое учеников восьмого класса пришли на окраину села, где между ними произошла драка.

Во время драки один из школьников ударил другого тяжелым предметом по голове, из-за чего последний скончался.

«Полученные раны оказались несовместимыми с жизнью. Спрятав тело в арыке, подозреваемый ушел. На следующий день вернулся и накрыл труп стеблями и листьями кукурузы», — сообщает пресс-служба МВД.

Подозреваемый в убийстве школьник задержан. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Согласно Уголовному кодексу, за статью «Убийство» может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По теме: