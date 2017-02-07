Повествование ведётся от лица одного из основателей «Клоопа» Бектура Искендера, на чей телеграм-канал можно подписаться по этой ссылке.

Предисловие:

Огромная благодарность всем, кто помог мне сделать этот текст лучше, а именно: Айзат Шакиевой, Марии Лукиной, Рейне Артур кызы, Регине Им и Анне Лелик.

Главное фото: женщины народа Кру, на территории современной Либерии, славились тем, что особенно рьяно сопротивлялись попыткам белых колонизаторов взять их в рабство.

Собственно, сам текст:

Очередным шедевром Кыргызского общественного телевидения стало реалити-шоу «Келин».

Для тех, кто не знает кыргызского, «келин» — это невестка, жена сына. Это официальный перевод слова.

Неофициальный перевод — рабыня, низшее звено в семейной иерархии, ломовая лошадь, прислуга, человек, которого не всегда воспринимают как человека и к чьему мнению обычно не прислушиваются.

Реалити-шоу «Келин» омерзительно. Я знаю, о чём говорю — я посмотрел первый выпуск настолько внимательно, насколько было можно, и даже записал стенограмму. Почитайте и убедитесь сами.

Эта передача — сплошные дискриминирующие клише, и женщины в ней соревнуются в том, чем бесплатная прислуга (a.k.a. «келинки») занимается в среднеазиатских семьях столетиями.

Всё это сопровождается психологическим насилием со стороны актрисы, которая играет роль «капризной свекрови» (брррр!).

У меня нет слов, чтобы описать, насколько я считаю это шоу отвратительным и совершенно неприемлемым для прайм-тайма телеканала, который существует на мои налоги.

У меня нет слов настолько, что на этом я закончу говорить об этом шоу — оно не стоит такого количества символов.

Как на реалити-шоу реагировать? Вот более важный вопрос, и давайте попробуем найти на него ответ.

* * *

Во-первых, сначала нужно решить, стоит ли бороться за запрет этого шоу? Моё мнение однозначно: нет, ни в коем случае, как бы парадоксально это не звучало.

Запрет любого медийного контента может дать обратный эффект — его начнут смотреть в таких объёмах, что все, кто выступал за запрет, начинают жалеть.

Если даже представить себе фантастическую ситуацию, что шоу «Келин» будет запрещено, то шумиха вокруг этого повлечёт за собой рекордные скачивания всех имеющихся выпусков в интернете.

Более того, шоу найдёт себе другой канал, и я уверен, что там оно будет пользоваться тройным успехом в статусе великомученической передачи.

И даже если большая часть телезрителей будет ненавидеть это шоу, эффекта от попытки запрета не будет никакого. Лучшее, что можно сделать с этим телешоу — это завалить его тоннами сатиры, пародий, критики. Оборжать с ног до головы. (Интересно, что, кажется, моя стенограмма к этому эффекту и привела, хотя я даже не ставил себе такой цели.)

Пусть КТРК сама снимет передачу с эфира из-за чувства стыда и позора, а не из-за судебных запретов.

Но если запрещать бессмысленно, то что же тогда всё-таки делать?

* * *

Созидать и просвещать. И подключать к этому как можно больше сил.

Поверьте мне, любой из вас может повлиять на то, какой будет роль женщин в кыргызском обществе, просто вы, возможно, не догадываетесь, как это можно сделать.

Женщины, девушки, девочки,

Я, будучи привилегированным цис-гендерным гетеросексуалом-мужчиной, не смогу никогда представить, как тяжело жить при повседневном сексизме. Причём одно из самых мерзотных проявлений сексизма — это отрицание сексизма, и оно тоже в нашем обществе встречается очень часто.

Мне никогда не приходилось ускорять свой шаг на улице, только потому, что я иду один, и уже темно, и меня может изнасиловать вон тот мужчина на другой стороне улицы. Мне никогда не приходилось ежедневно нервничать из-за сальных шуточек, например, таксиста, или любого другого мужчины, с кем я вынужден был бы оказываться в одном пространстве.

Мне никогда не присвистывали на улице. Меня никогда не осуждали за длину моей одежды.

Меня никогда не похищали для брака и не насиловали в первую ночь под прикрытием родственников. Меня никогда не заставляли делать самую грязную работу по дому без права на карьеру.

Поэтому не мне вам говорить, что делать. Не слушайте меня. Не слушайте других мужчин. Забейте на нас и занимайтесь тем, чем хотите. Единственное, о чём вас прошу — научите других девочек этому тоже.

Мужчины, парни, мальчики,

Если вас возмутило шоу «Келин», то станьте примером феминизма в своей повседневной жизни. Да-да, вы можете стать феминистом, даже если вы мужчина, и это не так сложно.

Начните со своей работы. Перестаньте делить работу на мужскую и женскую. Относитесь к вашим коллежанкам-женщинам как к профессионалкам своего дела, в первую очередь.

Перестаньте в принципе так много думать о том, у кого что между ног. Вы можете, к своему собственному удивлению, обнаружить, что умение выполнять крутую работу и достигать результатов в своём деле совершенно не зависит от гендерной идентичности человека, ура!

Поменяйте своё отношение к женщинам в повседневной жизни — можно, например, перестать съедать их глазами на улице, прикасаться к ним без разрешения и совать свой нос в их частную жизнь. И, умоляю, научите других мужчин такому же поведению.

* * *

Руководители организаций и компаний,

Когда я открыл «Клооп» вместе со своим другом Ринатом Тухватшиным, мы изначально решили, что наша организация никогда не будет никого дискриминировать. Мы не смотрели на гендер наших студентов, наших сотрудников и тех людей, кому мы передали руководство.

При найме на работу важнее всего для нас были профессиональные качества человека, и, поверьте, многолетний опыт существования «Клоопа» показал, что эти качества от гендера никак не зависят (я это уже писал выше, но не побоюсь никогда повторять).

В своё время мы передали почти всё управление «Клоопом» Анне Лелик и Галине Гапаровой — отдавая им фактически власть в организации, мы меньше всего думали о том, что они женщины.

Послушайте выступление Анны Лелик на TEDxYouth в Таллинне, Эстония, ноябрь 2016 года:

В 2012 году у нас в организации возник интереснейший спор среди студентов и сотрудников — могут ли девушки-журналистки идти освещать акции протеста, где потенциально может быть агрессия?

У нас было и есть одно ограничение, которое не связано с гендером. Оно связано с возрастом — «Клооп» не даёт опасных заданий тем журналисткам и журналистам, кому ещё нет 18 лет. Поэтому мы запрещаем ходить на потенциально опасные акции протеста нашим несовершеннолетним авторам.

Но, без тени сомнений, мы объявили тогда, что все совершеннолетние журналистки и журналисты могут освещать акции протеста. Именно так, вне зависимости от гендерной идентичности.

Если бы у нас были иные взгляды, то не открыло бы никогда кыргызское медиа-пространство для себя, например, Зарему Султанбекову — одну из лучших журналисток и редакторок в истории «Клоопа», которая освещала десятки протестов, а также самых скандальных судебных заседаний.

А вот фото Заремы с тех самых протестов 2012 года, но она спиной к камере:

Мы всегда морщились от предубеждения, что техникой могут управлять только мальчики/парни/мужчины. Конечно, это не так, это чудовищное заблуждение и забудьте о нём навсегда.

Наша Хлоя Гейне известна в Кыргызстане, наверное, в первую очередь своими расследованиями, но мало кто знает, что она регулярно бывала и по ту сторону кадра.

Хлоя — потрясающая видео-операторка. Она дважды ездила со мной освещать конфликт в Украине. Повторю, если вы не осознали написанное: она дважды ездила освещать конфликт в Украине. Как видео-операторка. На ней висела куча тяжелого оборудования для балансировки камеры, а вдобавок к этому бронежилет и каска, а снимать приходилось всякое — от эксгумации трупов до непредсказуемых вооруженных мужчин на блок-постах.

Она не единственная девушка в Клоопе, кто работает с камерой, у нас ещё есть Света Зеленская, которая делает чумовые фоторепортажи, или Александра Ли, которая, наверное, может с закрытыми глазами построить всю студию для прямого эфира, да и вообще, кажется, умеет делать всё (в том числе она крутая айкидоистка, хотя ей и не приходится применять эти навыки в офисе).

А ещё есть стереотип, что девочки не могут увлекаться спортом — тошнотворная точка зрения. Мало кто в «Клоопе» так классно освещал спорт, как Евгения Щербакова, Гульжан Турдубаева или Каминат Имирханова — все они в разное время писали о футболе, хоккее, лыжном спорте, легкой атлетике, Олимпиадах, автогонках.

Каминат начала писать для «Клоопа» в августе прошлого года, и с тех пор её тексты о спорте стали настолько хорошими, что мы уже даём ей учеников помоложе, и она строит команду, которая, я уверен, выведет уровень спортивной журналистики в Кыргызстане на качественно новые высоты.

И это я ещё не рассказал про многих других крутейших женщин-журналисток или редакторок «Клоопа»: Аня Капушенко, Айдай Иргебаева, Нуржамал Джанибекова, Саша Титова, Регина Им. Это я сейчас перечислил только тех, кого в эти дни я ежедневно встречаю в редакторской комнате.

И знаете, что самое важное? Я бы и не думал обратить внимание на их гендер, если бы не пришлось это делать ради этого текста. Судить о ком-то по гендерному признаку мне кажется немыслимым, и мы делаем всё, чтобы в нашей организации этого не было.

А ещё прекрасно то, что равенство внутри нашей организации выстроилось как-то само собой — нам просто в самом начале существования достаточно было решить, что оно будет.

Руководители организаций и компаний,

Ничто не мешает вам построить такую же политику у себя, если вы солидарны со мной. Это будет самым лучшим ответом на пропаганду рабовладельческого строя от КТРК.

Не бойтесь приглашать женщин на ту работу, которую вы, возможно, считаете «недостаточно женской». Такого просто не бывает — если человек любит это дело и справляется с ним лучше всех, какое значение имеет гендер?

Послушайте Сару Паркак, которая использует космические технологии для археологических раскопок, да-да. Вдохновитесь ею. Правда, у этого видео нет русских субтитров:

* * *

Но есть проблема, и эта проблема колоссальна — в некоторых сферах деятельности женщины в Кыргызстане могут заведомо проигрывать мужчинам.

У многих женщин изначально неравные условия, связанные с материнством, домашними заботами, заботами о муже и его родственниках (собственно, что и глорифицируется в телешоу «Келин»), обслуживанием гостей, а также патриархальными ожиданиями родителей.

Как следствие, у женщин в целом гораздо более низкий доступ к образованию.

Поэтому, например, вы можете возглавлять компанию по производству программного обеспечения, и вам будет всё равно, кто у вас программирует, — но уже на стадии приёма вакансий вам могут подать свои резюме одни мужчины по той лишь причине, что женщин-программисток в Кыргызстане в разы меньше.

Какими бы вы не были феминистками и феминистами, могут возникнуть ситуации, когда выбирать получится только из мужчин.

Что делать в таком случае? Ну, вам придётся взять на работу мужчину, если сроки поджимают, окей, но вы можете параллельно начать строить некий задел на будущее.

Если вы действительно неравнодушны и вас пугает келинизация общества, то самое лучшее, что вы можете сделать — это вложиться в образование для девочек. (Это касается не только руководителей организаций и компаний, а вообще всех желающих, конечно. И это призыв к людям любых гендерных идентичностей, разумеется.)

Вы можете оплатить обучение девочки или группы девочек в какой-нибудь хорошей школе. Благодаря этому, они получат самые разнообразные знания, которые помогут им построить блестящую карьеру в той области, в какой они сами хотят, а не в какой от них ожидает общество.

Я мечтаю, чтобы девочки из Кыргызстана могли, при желании, становиться, например, астрофизиками, как моя подруга Джедайда Айлер. У этого видео есть русские субтитры, кстати:

Если у вас есть деньги, оплатите хотя бы одной девушке из Кыргызстана учёбу в университете её мечты на факультете её мечты. Ну или хотя бы не мешайте девушкам достигать этого самим и уж тем более не запрещайте.

Вы можете помочь «Бишкекским Феминистским Инициативам» — потрясающей некоммерческой феминистской организации, которая создает пространство и возможности для роста самосознания и объединения женщин.

Банковские реквизиты БФИ:

Название юридического лица: ОО «Бишкекские Феминистические Инициативы»

Наименование банка: Demir Kyrgyz International Bank

Адрес банка: 245 Chui Ave., Bishkek 720001 Kyrgyzstan

Номер счёта (для перечислений в кыргызских сомах): 1180000051323011

SWIFT: DEMIKG 22

БИК: 118005

Ради самопросвещения, советую подписаться на страницу журнала «Фемдария», созданного совместно с Бишкекскими Феминистскими Инициативами. Их сайт запустится уже через пару недель. Вы сможете читать о феминизме в Центральной Азии, смотреть фото- и видеопроекты.

Счёт «Элсом» журнала «Фемдария»: 0 555 330711

Если у вас карточка банка KICB, то можно перечислять деньги на «Элсом» прямо по этой ссылке, не забудьте указать номер «Фемдарии».

Также следите за новостями на страничке Бишкекских Феминистских Инициатив и Девочек Активисток Кыргызстана.

Ещё вы можете запустить свои курсы для девочек в «Клоопе» — мы являемся не просто СМИ, а также и образовательной организацией. И мы готовы обучать не только журналисток (что мы делаем уже почти десять лет), не только видео-операторок (что мы делаем уже три года) или программисток (что мы делаем уже год).

Предлагайте любые курсы для девочек или участвуйте в организации текущих курсов. Мы будем рады предоставить вам помещение и ресурсы для этого, если нам понравятся ваши идеи.

Например, мы мечтали создать курсы по робототехнике для девочек, но не успели ещё руки до них дойти. Может быть вы захотите такое организовать и курировать?

Предупреждая все возможные возражения — все эти шаги никак не будут дискриминировать парней. У них итак достаточно привилегий, чтобы получать знания в этих областях, и двери нашей организации открыты для всех, но именно девочки, девушки и женщины подвергаются дискриминации.

Есть сотни способов бороться с дискриминацией женщин и мизогинией по отношению к ним, а также с чудовищной стигматизацией, которая происходит в омерзительных шоу вроде того, что вышло на КТРК.

Главное начать это делать. Присоединяйтесь!

Нет, я серьёзно, присоединяйтесь! Если у вас есть идеи, какие крутые курсы для девочек/девушек/женщин вы хотели бы проводить в стенах нашей организации, пишите их на следующие имейл-адреса: lelik.anna@kloop.kg, school@kloop.kg, bektour@kloop.kg

Если вам интересно напрямую сотрудничать с «Бишкекскими Феминистскими Инициативами», вот их адреса: bishkekfeminists@gmail.com, devochkiaktivistki@gmail.com