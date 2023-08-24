Подозреваемые в убийстве в Сокулукском районе Чуйской области пожаловались на пытки со стороны сотрудников милиции. Об этом сообщили в Наццентре по предупреждению пыток. Однако в ГУВД Чуйской области эту информацию отрицают.

Из заявления, поступившее в центр, следует, что 20 июля сотрудники милиции привезли одного из подозреваемых из ИВС в здание УВД и в одном из кабинетов начали избивать.

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Также сообщается, что «с целью получения признания в совершении преступления, они надевали на голову подозреваемого пакет с уксусом». По словам задержанных, пытки продолжались с 11 ночи до 4 утра.

27 июля сотрудники Наццентра посетили ИВС Сокулукского района и зафиксировали телесные повреждения у задержанного.

Двое других задержанных заявили, что подвергались таким же пыткам. Специалисты добавили, что «не выдержав применяемые к ним методы пыток, один из подозреваемых дал показания против самого себя, а другой – против своего брата и отца». Все заявления о пытках направлены в управление ГКНБ по Чуйской области.

24 августа в ГУВД Чуйской области сообщили «Клоопу», что информация задержанных о пытках в ИВС не соответствует действительности. По данным милиции, все трое, которые пожаловались на пытки, были ранее задержаны по подозрению в жестоком убийстве 33-летнего жителя села Чат-Куль.

В ГУВД добавили, что причастность задержанных была доказана во время следствия.

«Заявления обвиняемых, которые говорят о принуждении к признанию вины путем какого-либо “физического или морального давления” — это попытка ввести общественность в заблуждение, уклоняясь от ответственности за свои действия», — заявили в милиции.

22 июля 33-летний житель села Чат-Куль Сокулукского района, выехав из дома на машине, пропал без вести. Позже его машина была найдена у въезда в село.

Факт зарегистрировали в УВД Сокулукского района и возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Во время расследования выяснилось, что пропавший житель уехал в дом односельчанина.

24 июля трое жителей села Чат-Куль в возрасте 35, 30 и 58 лет были задержаны по подозрению в убийстве разыскиваемого мужчины и сокрытии его тела в мусоре на окраине села. Уголовное дело переквалифицировали в статью «Убийство».

26 июля по решению Сокулукского районного суда троих подозреваемых заключили под стражу на два месяца.