В Ысык-Атинском районе Чуйской области открыли новое здание для сотрудников Госкомитета нацбезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

В церемонии открытия принял участие глава спецслужбы Камчыбек Ташиев, полпред президента в области Канат Джумагазиев и ветераны органов национальной безопасности.

Ташиев поздравил сотрудников ГКНБ и сказал, что для них и далее будут создаваться условия для эффективного выполнения их обязанностей.

«Глава ГКНБ с учетом актуальности отметил о важности продолжения реализации мероприятий по искоренению коррупционных проявлений и пресечению деятельности ОПГ. Он заявил о необходимости высокопрофессионального исполнения задач, поставленных президентом Садыром Жапаровым, направленных на обеспечение безопасности и укреплении правопорядка в КР», — сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Это уже третье здание ГКНБ, открытое в августе. В начале этого месяца Садыр Жапаров и Ташиев присутствовали на открытии здания в Тюпском районе Иссык-Кульской области. А 14 августа в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района также появилось здание для госкомитета по безопасности.

Согласно заявлению Ташиева, в 2022 году в Кыргызстане построили около 50 новых зданий для ГКНБ.