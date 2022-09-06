В Кыргызстане построено около 50 новых зданий Госкомитета национальной безопасности. Об этом в интервью телеканалу «Регион ТВ» сообщил глава ведомства Камчыбек Ташиев.

«Как вам известно, до этого ГКНБ остался без присмотра, общественность знает, как сотрудники ведомства работали в библиотеках, по углам других зданий, в чьих-то домах. Ни одного здания для ведомства не было построено. С прошлого года мы взяли это в свои руки и на сегодняшний день построено около 50 зданий ГКНБ», — сказал он.

До интервью Ташиева общественность и СМИ официально знала постройке 12 зданий ГКНБ, которые открыли с сентября 2021 года. В церемониях открытия принимал участия как сам Ташиев, так и президент Садыр Жапаров.

Ранее Жапаров также вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБ. Новый многоквартирный дом для чекистов построили в Бишкеке.

В пресс-службе президента тогда сообщили, что новый жилой дом рассчитан на 306 семей. Дом был построен всего за 1,5 года. Стоимость одного квадратного метра составила $300.

Автор: Зулайка Эркимбаева