Депутаты Жогорку Кенеша отказались слушать доклад чиновников на русском языке. Об этом стало известно 5 сентября на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Парламентарии должны были заслушать проект поправок в Кодекс о неналоговых доходах.

Директор департамента реализации инфраструктурных проектов Службы водного хозяйства Улан Торогельдиев попросил зачитать доклад на русском языке. Однако депутаты отказали в просьбе чиновнику.

Председатель комитета Аманкан Кенжебаев подчеркнул, что ранее было принято решение заслушивать информацию только на кыргызском языке. Делается это, по его словам, для того, чтобы развивать государственный язык.

Его коллега депутат Жаныбек Кыдыкбаев предложил сделать исключение и заслушать доклад на официальном языке, поскольку среди налогоплательщиков есть и русскоязычные. Однако коллеги его не поддержали. В итоге депутаты решили заслушать доклад в следующий раз.