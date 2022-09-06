Депутат Дастан Бекешев сообщил, что мэрия Бишкека собирается передать парк «125-летия города Бишкек» в микрорайоне Асанбай в аренду на 25 лет. По словам депутата, это незаконно.

Бекешев отметил, что «парк, являясь землей общего пользования населенных пунктов, не может сдаваться в аренду более чем на пять лет». По его словам, сейчас мэрия объявила конкурс по отбору инвестора, который вложит в парк не менее 250 млн сомов.

«Неделю назад встречался с жителями микрорайона Асанбай, которые обеспокоены передачей в аренду парка в рамках государственно-частного партнерства. Я прошу приостановить конкурс, так как его проведение будет незаконным», – написал депутат.

Он также сделал обращение к мэру Бишкека Эмилбеку Абдыкадырову. Бекешев попросил мэра изучить законодательство Кыргызстана, отозвать документы по отбору инвестора и привести в соответствие критерии конкурсного отбора.

«Жители опасаются, что в будущем парк будет застроен и отнят у горожан», – написал в обращении Бекешев и добавил, что в комиссию по отбору инвестора нужно включить депутатов горкенеша, а также активных жителей микрорайона Асанбай.

Что ответили в мэрии?

В Департаменте по муниципальным имуществам мэрии Бишкека сообщили «Клоопу», что в 2017 году мэрия Бишкека и ОсОО «Детский досуг» заключили договор аренды земельного участка под парк культуры сроком на 5 лет.

В 2019 году ДУМИ принял парк на свой баланс, как имущественный комплекс и теперь управляет им и инициирует проекты государственно-частного партнерства.

По данным ДУМИ, в 2022 году ОсОО «Детский досуг» попросил продлить срок аренды, но им отказали.

Что касается конкурса по отбору инвестора, который возьмет парк в аренду, в ДУМИ ответили, что к ним поступил приказ Нацагентства по инвестициям при президенте о модернизации парка в Асанбае.

Так, согласно требованиям при отборе инвестора, будущий арендатор должен будет:

вложить более 250 млн сомов на модернизацию, реконструкцию, благоустройство и озеленение парка;

ежегодно отчислять ДУМИ не менее 9 млн сомов;

озеленить парк на 70%.

В департаменте добавили, что по истечении срока соглашения госпартнеру передадут права собственности на аттракционы, вспомогательное оборудование и все другие активы, относящиеся к проекту ГЧП.