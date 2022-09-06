«Недавно президент подписал (указ «О национальной традиции»)*. Это было сделано в целях защиты наших детей из-за того, что увеличились такие случаи. [Дело об убийстве 14-летней девочки] также находится под моим личным контролем. Правоохранительные органы будут расследовать это дело справедливо. В суде обвиняемые должны получить самое строгое наказание за свое жестокое преступление. Для кыргызского народа подобные явления не присуще и являются позорными. Хочу пожелать всем, чтобы таких событий больше не происходило. Задача каждого родителя воспитать своего ребенка правильно», — сказал Курманкул Зулушев.

*Однако в указе Садыра Жапарова нет ни слова про защиту детей от насилия.

Ранее со схожей риторикой выступил и сам президент Садыр Жапаров. Он отметил, что в кыргызский народ «издревле хорошо относился к женщинам и девочкам».

«Только недавно подписан указ о сохранении нравственности и ее распространении. Это наша попытка восстановить нашу национальную идентичность, чтобы защитить наше общество от вредных привычек, пришедших извне […] Необходимо усилить воспитание подрастающего поколения», — заявил президент.

Убийство 14-летней девочки в Кадамжае

4 сентября на автодороге Ош — Раззаков внутри селеотводного тоннеля в селе Ноогардан нашли тело неизвестной девочки. По данным УВД Баткенской области, руки девочки были завязаны сзади, а на шее были следы удушения веревкой.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и назначила судебно-медицинскую экспертизу. По подозрению в убийстве 5 сентября задержали троих жителей Кадамжайского района 1995, 1997 и 1998 года рождения. Их водворили в ИВС.