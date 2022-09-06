Кризисный центр «Сезим» попросил президента Садыра Жапарова взять под личный контроль 18 дел о сексуальных преступлениях, находящихся в их производстве. Обращение центр опубликовал на своей странице в Facebook.

«Мы ознакомились с вашим мнением о гибели несовершеннолетней девочки в результате сексуального насилия в Кадамжайском районе в социальных сетях. Мы узнали, что вы взяли дело под личный контроль. Просим взять под личный контроль еще 18 дел о сексуальных преступлениях, которые [находятся] в производстве центра. Судьбы в этих преступлениях столь же трагичны, как и судьба кадамжайской несовершеннолетней девочки», – написали в центре.

По данным центра, 9 из 18 сексуальных преступлений совершили против несовершеннолетних, а общий возраст пострадавших – от 5 до 78 лет.

По данным центра, «правоохранительные процессы по этим преступлениям затянулись от 2 до 10 лет, пострадавшие прошли из суда в суд, а преступников не наказали».

«Без наказания преступления повторяются. По каждому делу должно быть вынесено справедливое наказание. Надеемся, что предпримут решительные меры в отношении этой серьезной проблемы. Она дискредитирует Кыргызстан, страну, подписавшую международные соглашения по борьбе с дискриминацией и искоренением насилия в отношении женщин и девочек, как перед мировым сообществом, так и перед нашим народом», – говорится в обращении центра.

Такое обращение центр сделал на фоне заявления президента Садыра Жапарова о том, что он взял под личный контроль расследование убийства 14-летней девочки. Ее тело нашли 4 сентября на автодороге Ош — Раззаков внутри селеотводного тоннеля в селе Ноогардан.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и назначила судебно-медицинскую экспертизу. По подозрению в убийстве 5 сентября задержали троих жителей Кадамжайского района 1995, 1997 и 1998 года рождения. Их водворили в ИВС.

Жапаров на своей странице в Facebook также написал, что поручил МВД и другим ведомствам усилить работу по профилактике насилия в отношении детей.

Одним из резонансных дел, которое Жапаров брал под свой личный контроль был случай с Айзадой Канатбековой, которую похитили для принудительного брака и убили. Дело о халатности милиционеров, допустивших похищение и убийство до сих пор не окончено и находится на стадии расследования в отделении ГКНБ по городу Бишкек.

При этом Жапаров отмечал, что «наш народ издревле хорошо относился к женщинам и девочкам».

«Только недавно подписан указ о сохранении нравственности и ее распространении. Это наша попытка восстановить нашу национальную идентичность, чтобы защитить наше общество от вредных привычек, пришедших извне […] Необходимо усилить воспитание подрастающего поколения», — заявлял президент.

Насилие в отношении детей в Кыргызстане

По данным МВД, в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов, 55 случаев – насилие сексуального характера.

При этом количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

В конце июля 2022 года министр внутренних дел Улан Ниязбеков сообщил о росте числа преступлений в отношении несовершеннолетних.