Президент Садыр Жапаров отреагировал на убийство 14-летней девочки в Кадамжайском районе Баткенской области постом в фейсбуке.

Жапаров назвал произошедшее «зверством», которое нужно осудить. При этом президент напомнил, что недавно подписал «указ о сохранении нравственности и ее распространении». Жапаров имеет ввиду свой указ «О национальной традиции», который он подписал в мае 2022 года.

«Этот (указ) наша попытка восстановить нашу национальную идентичность, чтобы защитить наше общество от вредных привычек [убийства детей], пришедших извне […] Необходимо усилить воспитание подрастающего поколения», — заявил президент, отметив, что «кыргызский народ всегда особо относился к девочкам и женщинам».

Позже про указ президента напомнил и генпрокурор Курманкул Зулушев. Он отметил, что в Кыргызстане насилие в отношении детей увеличилось и указ президента призван усилить защиту несовершеннолетних.

При этом Зулушев заявил, что «задача каждого родителя воспитать своего ребенка правильно» и отметил, что «для кыргызского народа подобные явления [убийства детей] не присущи и являются позорными».

Что в указе?

Своим указом Садыр Жапаров поручил госсекретарю по идеологии разработать Национальную программу по сохранению национальной традиции. В документе отмечалось, что «в настоящее время возникла необходимость в восстановлении национальных традиций, которые пройдя испытание временем, стали духовным воплощением жизнедеятельности кыргызского народа, в противовес проведению экспериментов, навязыванию новых идей и взглядов, не присущих нашему народу».