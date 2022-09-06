Президент Садыр Жапаров отреагировал на убийство 14-летней девочки в Кадамжайском районе Баткенской области постом в фейсбуке.
Жапаров назвал произошедшее «зверством», которое нужно осудить. При этом президент напомнил, что недавно подписал «указ о сохранении нравственности и ее распространении». Жапаров имеет ввиду свой указ «О национальной традиции», который он подписал в мае 2022 года.
«Этот (указ) наша попытка восстановить нашу национальную идентичность, чтобы защитить наше общество от вредных привычек [убийства детей], пришедших извне […] Необходимо усилить воспитание подрастающего поколения», — заявил президент, отметив, что «кыргызский народ всегда особо относился к девочкам и женщинам».
Позже про указ президента напомнил и генпрокурор Курманкул Зулушев. Он отметил, что в Кыргызстане насилие в отношении детей увеличилось и указ президента призван усилить защиту несовершеннолетних.
При этом Зулушев заявил, что «задача каждого родителя воспитать своего ребенка правильно» и отметил, что «для кыргызского народа подобные явления [убийства детей] не присущи и являются позорными».
Что в указе?
Своим указом Садыр Жапаров поручил госсекретарю по идеологии разработать Национальную программу по сохранению национальной традиции. В документе отмечалось, что «в настоящее время возникла необходимость в восстановлении национальных традиций, которые пройдя испытание временем, стали духовным воплощением жизнедеятельности кыргызского народа, в противовес проведению экспериментов, навязыванию новых идей и взглядов, не присущих нашему народу».
Проект Национальной программы по сохранению и развитию национальных традиций на 2022-2027 годы презентовали и вынесли на общественное обсуждение 19 июля. Уже 1 сентября Жапаров утвердил ее.
«Для развития Кыргызстана важно воспитывать духовно развитого, с высоким уровнем образования, хорошо знающего историю народа, чтущего традиции, семейные ценности и верования других народов, уважающего межэтнические отношения, владеющего другими языками, устойчивого к внешним и внутренним вызовам гражданина-кыргызстанца», — отмечали в администрации президента.
В документе прописаны более 40 мер и мероприятий, которые планируется воплотить в жизнь в ближайшие 5 лет. Однако среди них нет каких-то мер направленных на защиту детей от насилия. В одном из блоков Нацпрограммы прописано, что необходимо внедрить в школах уроки по традициям и обычаям кыргызов и народов Кыргызстана «улут наркы» («национальная нравственность»).
При этом, до сих пор неизвестно сколько средств планируется потратить на эти меры. В проекте программы говорилось, что власти планируют потратить на этот как минимум 307 млн сомов — большинство событий должны были быть профинансированы за счет доноров. В финальном документе примерных сумм нет.