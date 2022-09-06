Национальный банк Кыргызстана предлагает выдавать кыргызстанцам банковские карты с 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По данным НБКР, это нужно, чтобы увеличить долю безналичных платежей, расчетов и повысить финансовую грамотность среди населения. В Нацбанке журналистке «Клоопа» рассказали, что банковскую карту будут выдавать по желанию всем обратившимся гражданам, достигшим 16-летнего возраста.

«При обращении за получением общегражданского паспорта у него также будет возможность подать заявку на получение платежной карты», – сообщил регулятор.

В Нацбанке сообщили, что карту не будут выдавать клиенту, если ему отказали в открытии банковского счета. По данным банка, банковский счет могут не открыть, если клиент не предоставил необходимые документы или, если предоставленные им документы, недостоверны.

В регуляторе добавили, что для получения карты 16-летнему гражданину не потребуется разрешение родителей и достаточно будет иметь паспорт.