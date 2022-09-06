Президент Садыр Жапаров назначил Бекбосуна Апсатарова завотделом взаимодействия с судами и органами прокуратуры администрации главы страны. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе Жапарова.

Апсатаров сменил на этом посту Медербека Сатыева. В администрации президента объяснили, что Сатыева сняли с этой должности в связи с переходом на другую работу.

Кто такой Апсатаров?

Предыдущее место работы Бекбосуна Апсатарова ГКНБ. Там он был заместителем председателя главы ведомства.

Его на эту должность назначили в октябре 2020 года по решению Садыра Жапарова, который тогда занимал пост и. о. президента. В июле 2022 года Апсатарова сняли с этой должности.

«Апсатарова называли ставленником главы государства и своим человеком в спецслужбе», — писало издание 24.kg после его отставки.

Кроме того, журналисты Temirov Live выяснили, что в 2018 году, когда нынешний президент сидел в колонии, Апсатарова называли сопартийцем Садыра Жапарова по политической партии «Мекенчил». Эту партию Жапаров основал вместе со своим другом и нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Также журналисты рассказывали, что Апсатаров возможно работал или был доверенным лицом фирмы ОсОО «Брикет-Жыргалан». Ее учредительницей, по данным расследователей, является сестра президента Салтанат Джапарова, а возглавляет племянник главы государства Азат Джапаров. Фирма занимается производством кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.