В Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК) сообщили, что в мечетях по всей стране проведут проповеди против насилия. Такое заявление в муфтияте сделали на фоне дела об убийстве 14-летней девочки в Кадамжайском районе Баткенской области.

В ДУМК сообщили, что в мечетях расскажут о воспитании детей, о нравственности, о грехе прелюбодеяния, о последствиях убийств, а также о предотвращении насилия в отношении несовершеннолетних.

Также в муфтияте выразили соболезнования родным и близким убитой 14-летней девочки.

Убийство 14-летней девочки в Кадамжае

4 сентября на автодороге Ош — Раззаков внутри селеотводного тоннеля в селе Ноогардан нашли тело неизвестной девочки. По данным УВД Баткенской области, руки девочки были завязаны сзади, а на шее были следы удушения веревкой.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и назначила судебно-медицинскую экспертизу. По подозрению в убийстве 5 сентября задержали троих жителей Кадамжайского района 1995, 1997 и 1998 года рождения. Их водворили в ИВС. Следствие продолжается.

Уголовное дело находится на контроле у президента Садыра Жапарова и генпрокурора Курманкула Зулушева.

Фото на заглавной иллюстративное.