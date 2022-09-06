Подозреваемых в убийстве 14-летней девочки в Кадамжайском районе Баткенской области водворили в СИЗО-5 Оша. Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры пишет информагентство 24.kg.

В надзорном органе сообщили, что решением Кадамжайского районного суда все трое подозреваемых взяты под стражу на два месяца.

«Уголовное дело на контроле у генпрокурора Курманкула Зулушева. Отмечу, что обвиняемым грозит до пожизненного лишения свободы», — добавил начальник пресс-службы Генпрокуратуры Сирожиддин Камолидинов.

Убийство 14-летней девочки в Кадамжае

4 сентября на автодороге Ош — Раззаков внутри селеотводного тоннеля в селе Ноогардан нашли тело неизвестной девочки. По данным УВД Баткенской области, руки девочки были завязаны сзади, а на шее были следы удушения веревкой.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и назначила судебно-медицинскую экспертизу. По подозрению в убийстве 5 сентября задержали троих жителей Кадамжайского района 1995, 1997 и 1998 года рождения. Их водворили в ИВС. Следствие продолжается.