Парламентский комитет одобрил во втором чтении законопроект о введении штрафов за оскорбление учителей. Такое решение депутаты приняли 6 сентября на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Глава комитета Суйун Омурзаков заявил, что многие преподаватели бросили работу и уехали в другие страны. Он призвал защищать права учителей. По его мнению, с каждым годом уровень образования падает.

По законопроекту за оскорбление преподавателей учеников будут штрафовать, а при рецидиве учащимся может грозить административный арест.

Поправки в Кодекс о правонарушениях

В июне 2022 года депутаты Жогорку Кенеша проголосовали в первом чтении за изменения в Кодекс о правонарушениях, которые предполагают штрафы родителей и самих детей за оскорбление учителей. Поправки поддержали 63 парламентария.

Поправки в Кодекс о правонарушениях инициировали депутаты Мирлан Самыйкожо, Аманкан Кенжебаев и Улан Бакасов. Документ опубликовали для общественного обсуждения еще 22 февраля.

По мнению депутатов, изменения направлены на установление ответственности «за неуважительное отношение, выражающееся в форме оскорблений, нецензурной брани, непристойного поведения, оскорбительного приставания и демонстрации неприличных жестов (знаков), предметов по отношению к педагогам».

Согласно законопроекту, будут штрафовать родителей учеников с 12 лет. Штраф составит 2 тысячи сомов. Если нарушение повторяется в течение года, то штраф составит 5 тысяч сомов или заключение под стражу на срок от трех до пяти суток.

Об этом законопроекте депутаты заговорили на фоне произошедшего в конце мая избиения школьницы в Сузаке. После случившегося в милиции и Минобразования начали разбирательство.

На видео, снятом учениками, учительница кричала и избивала девочку – та, в свою очередь, словесно защищалась.

Случай вызвал общественные резонанс и неоднозначную реакцию со стороны властей. Так, на инцидент отреагировали министр образования Алмазбек Бейшеналиев и замглавы Кабмина Эдиль Байсалов – они поддержали учительницу. По их мнению, в обществе «участились случаи, когда учителя доводят до такого состояния».

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