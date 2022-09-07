Сотрудники МВД 7 сентября забрали экс-депутата парламента Мээрбека Мискенбаева из Первомайского райсуда Бишкека на допрос по делу активиста Ырыса Жекшеналиева. Об этом сообщила бывшая замглавы партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, Мискенбаев должен был принять участие в судебном заседании по кой-ташским событиям. Однако правоохранители забрали его из зала суда.

Информацию журналистке «Клоопа» подтвердили в пресс-службе МВД. Там уточнили, что Мискенбаева доставили на допрос в качестве свидетеля, однако по какому делу, еще неизвестно.

После допроса он рассказал, что его допрашивали около трех с половиной часов.

«Не могу раскрыть детали допроса, так как я дал подписку о неразглашении. Я убедился, что дело Ырыса Жекшеналиева расследуется несправедливо. Никто не должен отвечать за слова другого человека. Арест Ырыса Жекшеналиева за высказывания другого человека — это большая не справедливоость», — сказал Мискенбаев в интервью телеканалу «Арпель».

Задержание активиста

19-летнего Ырыса Жекшеналиева вызвали на допрос в МВД 14 августа из-за публикации архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook по вопросу месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области.

В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).

Депутат Дастан Бекешев отмечал, что не нашел в публикациях активиста призывов к неподчинению законным требованиям властей и массовым беспорядкам.

Парламентарий считает, что Жекшеналиев не представляет угрозы обществу и властям, и его надо отпустить домой. По его мнению, дело в отношении блогера «рассыплется» в суде.

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