Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев не нашел в публикациях активиста Ырыса Жекшеналиева призывов к неподчинению законным требованиям властей и массовым беспорядкам.

Бекешев рассказал, что 20 августа встретился с братом задержанного блогера. Нардеп отметил, что правоохранители относятся к молодому человеку, как к террористу. По словам парламентария, в доме активиста провели обыск и изъяли ноутбук матери и сим-карты.

По мнению Бекешева, дело в отношении Жекшеналиева «рассыплется» в суде.

«Жекшеналиеву нужен квалифицированный адвокат, который сможет обосновать правоохранительным органам и судьям, что дело «не стоит выеденного яйца». Парень не представляет какой-либо угрозы обществу и властям, его надо отпустить домой», – написал парламентарий.

Задержание активиста

Ырыса Жекшеналиева вызвали на допрос в МВД 14 августа из-за публикации архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook по вопросу месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области. В тот же день его задержали и водворили в ИВС.

16 августа по решению Первомайского райсуда столицы его водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).

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