Президент Садыр Жапаров заявил, что министерства или госучреждения, не желающие переходить на цифровой формат работы, являются «коррумпированными органами». Об этом у себя в Instagram сообщил сам глава государства.

Он напомнил, что министерству цифрового развития было поручено перевести работу госучреждений и ведомств на цифровой формат в течение года. По его словам, со дня поручения прошло уже полгода.

Фото: Садыр Жапаров

«Как видно из таблицы, в случае не предоставления министерствами информации до 1 сентября, то 2 сентября они могут уже по собственному желанию писать заявления об отставке», – написал он.

Президент подчеркнул, что госучреждения, не желающие переходить на цифровой формат работы, намерены «продолжать работать с бумагами и жить за счет коррупции».

В конце 2021 года Садыр Жапаров поручил ускорить внедрение электронного документооборота в госорганах.

«С 1 июля мы перестанем покупать для вас бумагу. Поэтому с 1 июля нам нужно перейти на электронный документ и электронную подпись», — предупреждал глава государства.

По данным Жапарова, за 10 месяцев 2021 года для госорганов приобретено около одной тысячи тонн офисной бумаги.

18 апреля этого года глава Кабмину обязал госорганы использовать офисную бумагу с обеих сторон в целях экономии госбюджета. По его словам, это снизит текущее потребление на 50% и сэкономит бюджету страны около 112 млн сомов в год.