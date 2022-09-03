Все министерства и госучреждения предоставили до 1 сентября информацию о ходе цифровизации. Об этом у себя на Facebook сообщил пресс-секретарь администрации президента Эрбол Султанбаев.

Он напомнил, что ранее президент Садыр Жапаров пригрозил увольнениями в случае неисполнения поручения о переходе на цифровой формат работы до 1 сентября.

«В этой связи сообщаем, что после предупреждения главы государства все министерства и госорганы предоставили в Министерство цифрового развития соответствующую информацию», – написал он.

Султанбаев добавил, что цифровизация госучреждений находится «на постоянном контроле» Садыра Жапарова.

Ранее президент заявил, что министерства или госучреждения, не желающие переходить на цифровой формат работы, являются «коррумпированными органами» и намерены «продолжать работать с бумагами и жить за счет коррупции».

Цифровизация госучреждений

В конце 2021 года Садыр Жапаров поручил ускорить внедрение электронного документооборота в госорганах.

«С 1 июля мы перестанем покупать для вас бумагу. Поэтому с 1 июля нам нужно перейти на электронный документ и электронную подпись», — предупреждал глава государства.

По данным Жапарова, за 10 месяцев 2021 года для госорганов приобретено около одной тысячи тонн офисной бумаги.

18 апреля этого года глава Кабмина Акылбек Жапаров обязал госорганы использовать офисную бумагу с обеих сторон в целях экономии госбюджета. По его словам, это снизит текущее потребление на 50% и сэкономит бюджету страны около 112 млн сомов в год.