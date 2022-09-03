Бывшего вице-мэра Бишкека Азата Узакова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

По данным суда, дело Узакова переквалифицировали со статьи «Коррупция» на «Злоупотребление должностным положением».

Суд решил отпустить бывшего вице-мэра под подписку о невыезде в связи с тем, что он имеет «постоянное место жительства, семью и несовершеннолетних детей». Кроме того, личность Узакова была документально установлена.

Узакова задержали 18 февраля по подозрению в хищении бюджетных средств при строительстве школы. Вместе с ним задержали начальника отдела Госстроя А.Э.Ж. и гендиректора ОсОО «ГлавПроектСтрой» Гулзат Токтобекову. Всех заключили под стражу на два месяца.

По версии следствия, при строительстве средней школы имени Каракеева в селе Кош-Коргон Чуйской области Узаков неоднократно продвигал интересы компании «ГлавПроектСтрой». Ущерб бюджету государства составил 10,8 млн сомов.

Азата Узакова назначили на должность вице-мэра 3 сентября. До этого он работал в администрации президента. Бывший вице-мэр запомнился тем, что требовал от сотрудницы Бишкекского горкенеша «соблюдать субординацию» и «уважать должность» на одном из заседаний горкенеша.

12 марта 2022 года мэрия Бишкека сообщила, что Азат Узаков освобожден от должности вице-мэра.