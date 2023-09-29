Первомайский райсуд Бишкека вновь продлил запрет на проведение мирных собраний в центре столицы. На этот раз запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.



Отмечается, что суд удовлетворил заявление муниципальной администрации Первомайского района столицы, которая 29 сентября продлила этот запрет.

Митинговать временно нельзя в следующих местах:

площадь Ала-Тоо;

бульвар Эркиндик — от улицы Линейной до проспекта Чуй;

возле зданий администрации президента и Жогорку Кенеша;

в парке им. Панфилова;

в сквере им. Турсунбаевой;

у здания Верховного суда;

возле посольства России;

возле здания ГКНБ.

Запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Другие митинги и акции должны проходить в сквере имени Максима Горького по улице Исанова.

Запрет на проведение митингов в центре Бишкека впервые ввели в марте 2022 года. Такое решение приняло Первомайское РОВД столицы, а суд признал законность этого решения.

Запрет на митинги ввели после того, как у здания посольства России прошли несколько акций — как антивоенных и в поддержку Украины, так и в поддержку России.

О запрете проведения митингов высказывалась экс-омбудсмен Атыр Абдрахматова, которая в марте 2022 года назвала решение суда необоснованным. Она отмечала, что это решение противоречит Конституции и принятым страной международным обязательствам. По ее мнению, такие решения дискредитируют страну перед мировым сообществом.