Первомайский райсуд Бишкека вновь продлил запрет на проведение мирных собраний в центре столицы. На этот раз запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что суд удовлетворил заявление муниципальной администрации Первомайского района столицы, которая 29 сентября продлила этот запрет.
Митинговать временно нельзя в следующих местах:
- площадь Ала-Тоо;
- бульвар Эркиндик — от улицы Линейной до проспекта Чуй;
- возле зданий администрации президента и Жогорку Кенеша;
- в парке им. Панфилова;
- в сквере им. Турсунбаевой;
- у здания Верховного суда;
- возле посольства России;
- возле здания ГКНБ.
Запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Другие митинги и акции должны проходить в сквере имени Максима Горького по улице Исанова.
Запрет на проведение митингов в центре Бишкека впервые ввели в марте 2022 года. Такое решение приняло Первомайское РОВД столицы, а суд признал законность этого решения.
Запрет на митинги ввели после того, как у здания посольства России прошли несколько акций — как антивоенных и в поддержку Украины, так и в поддержку России.
О запрете проведения митингов высказывалась экс-омбудсмен Атыр Абдрахматова, которая в марте 2022 года назвала решение суда необоснованным. Она отмечала, что это решение противоречит Конституции и принятым страной международным обязательствам. По ее мнению, такие решения дискредитируют страну перед мировым сообществом.