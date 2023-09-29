Замминистра экономики Айнура Усенбекова сообщила, что заводы, которые будут выпускать в Кыргызстане электромобили, освободят от уплаты налогов на пять лет. Об этом она сказала на заседании частного сектора Кыргызстана по вопросам «зеленого» предпринимательства, передает издание Economist.kg.

Чиновница подчеркнула, что у Кабинета министров есть силы на то, чтобы освободить любое предприятие, отвечающее интересам страны, от налогов сроком на пять лет.

Усенбекова также добавила, что проведенный анализ показал, что для получения документов на установку электрозарядных станций для электромобилей нужно порядка 195 дней, но по проекту правительственной акселерации было предложено провести реформу в течение 100 дней.

«Главное — упростить получение разрешительных документов [на установку электрозарядных станций]. Мы уже убрали некоторую дополнительную административную нагрузку, теперь получить разрешение можно в течение 60-65 дней. Мы хотим распространить этот проект по территории всей республики», — сказала Усенбекова.

Власти Кыргызстана уже не первый год развивают тему зеленого предпринимательства, в частности увеличение количества электромобилей в стране.

К примеру, в декабре 2021 году глава Кабмина Акылбек Жапаров говорил, что Кыргызстан нацелен на создание условий для существенного увеличения доли электромобилей в стране. Тогда стало известно, что Кабинет министров планирует переоснастить автопарк Управделами президента электромобилями.

Однако эту инициативу раскритиковал депутат Дастан Бекешев. Он заявил, что 450 млн сомов, выделенные на покупку электромобилей, лучше было бы направить на решение проблем с экологией в Кыргызстане.

Кроме Кабмина, за льготы в пользу электромобилей также выступают и депутаты Жогорку Кенеша. В мае депутат Марлен Маматалиев предложил законопроект, который введет «зеленые номера» на электромобили, машины с катализаторами и полисом ОСАГО.

Владельцам «зеленых номеров» депутат предлагает уменьшить штрафы за нарушения ПДД до 50% и уменьшить на 50% сумму при регистрации и перерегистрации авто.

Маматалиев считает, что такой закон положительно повлияет на экологическую ситуацию в стране и поможет развитию производства и продажи электромобилей, что поможет развитию всей экономики страны.