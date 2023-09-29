Компания Knauf заинтересована в том, чтобы построить завод по переработке гипса в Чуйской области. Об этом на встрече с президентом Садыром Жапаровым 28 сентября рассказали руководители немецкой компании.



По словам Жапарова, «открытие завода и развертывание производства компании в Кыргызстане будет активно содействовать созданию рабочих мест и переносу передовых технологий в страну».



Глава государства отметил, что сегодня государство создает «все необходимые условия для сбалансированного сочетания финансовой привлекательности и уверенности в надежности инвестиционного климата».



«Кыргызстан заинтересован во вхождении в страну крупных компаний Германии, таких как Knauf. […] Жапаров отметил о готовности поддержать заинтересованность компании в разработке кремниевых и каолиновых месторождений и оказать необходимое содействие», — говорится в сообщении пресс-службы президента.



В свою очередь управляющий партнер компании Knauf Уве Кнотцер отметил, что компанией на первом этапе планируется строительство первого завода на севере страны, учитывая доступность гипса в логистике. В последующем будет рассмотрена возможность строительства второго завода уже на юге Кыргызстана.

По итогам встречи Knauf и Национальное агентство по инвестициям при президенте подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Knauf — один из ведущих производителей стройматериалов и строительных систем в Европе и за ее пределами. Компания представлена более чем в 90 странах и управляет более чем 80 компаниями по производству необработанного камня и более чем 300 заводами на всех пяти континентах. Объем годового оборота компании составляет около 15 млрд евро. Knauf активно осуществляет свою деятельность в странах СНГ. В центрально-азиатском регионе компания начала работать в 2001 году.