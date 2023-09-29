В Генпрокуратуре рассказали подробности дела о пропаже $762 тысяч. Ранее ряд СМИ сообщили, что прокурор якобы проиграл эти деньги в игорном заведении, средства хранились у него в качестве вещдока по одному из уголовных дел.

Однако в надзорном органе опровергли эту информацию.



В Генпрокуратуре рассказали, что они расследуют уголовное дело, возбужденное по факту вывода 1 млрд 478 млн рублей на основании поддельных документов с участием ответственных лиц одного из коммерческих банков и должностных лиц правоохранительных органов. По данным СМИ, речь идет о «Керемет банке».



Надзорному органу удалось возместить $20 млн, которые вернули российским предпринимателям.

Оставшиеся $762,5 тысяч были возмещены в пятницу вечером. Банки к этому времени закрылись, поэтому деньги были переданы начальнику отдела Рустаму Абдырасулову для временного хранения в служебном сейфе.

«Однако, в начале рабочей недели Абдырасулов не выходил на работу на протяжении трех дней, в этой связи было принято решение о проведении инвентаризации, в ходе которой выявлен факт отсутствия указанной суммы денег в его служебном сейфе. При указанных обстоятельствах возникли подозрения в растрате этих денег Расулом Абдырасуловым. В связи с чем, незамедлительно было возбуждено уголовное дело, начальник отдела Генпрокуратуры задержан. После задержания на следующее утро близкие родственники Абдырасулова привезли деньги в сумме $762,5 тысяч и передали их следствию», — рассказали в Генпрокуратуре.



В надзорном органе отметили, что согласно закону «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике» кыргызстанцы не могут быть клиентами игорных заведений.

«В связи с чем, информация о том, что сотрудник прокуратуры посещал игорные заведения не соответствует действительности, в силу запрета законом. В случае если Расул Абдырасулов проиграл бы эти денежные средства в казино, то игорное заведение однозначно не вернуло бы проигранную сумму денег», — заявили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе добавили, что на основании возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия, а Рустам Абдырасулов находится под стражей.

О задержании Рустама Абдрасулова стало известно 22 сентября. Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что прокурор якобы присвоил более $700 тысяч, которые находились в сейфе и проходили как вещественное доказательство.

23 сентября Генпрокуратура распространила свой комментарий, сообщив, что «21 сентября при инвентаризации денежных средств, поступивших в счет возмещения ущерба по уголовным делам, выявлена недостача в особо крупном размере у начальника отдела Следственного управления Генпрокуратуры». Там же было отмечено, что в тот же день Военной прокуратурой по факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а Рустам Абдрасулов задержан.



В сообщении говорилось, что Абдрасулов возместил все присвоенные деньги в полном объеме. Отмечалось, что ущерб государству не был причинен.