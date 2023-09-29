В сердце Камчыбека Ташиева – огонь, а в крови – кровь Манаса. Он настоящий народный генерал! Нет, мы не воспылали любовью к главе ГКНБ, но именно так поется в песне, которую распространили в соцсетях в начале этого года. Однако дифирамбы главному спецслужбисту поют не только музыканты, но и некоторые СМИ.

Хоть Ташиев явно не обладает такими медиаресурсами, как его друг Садыр Жапаров, несколько изданий усиленно рисуют главе ГКНБ положительный и даже геройский образ. В основном среди них те, которые прямо связывают с Ташиевым. Но не только – в стан его фанатов теперь входит и «Вечерний Бишкек». Издание сравнивает Ташиева с хирургом: «Заметил опухоль – резать к чертовой матери!»