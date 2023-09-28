Президент Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова прибыли в Германию с рабочим визитом. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе главы страны.

В аэропорту президента и первую леди встретил посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев, который до назначения на должность посла не раз критиковал Садыра Жапарова и его соратника главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Жапаров прибыл в Германию по приглашению Федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Во время своего визита Жапаров примет участие в работе Саммита «ФРГ – Центральная Азия», который пройдет 29 сентября, проведет переговоры с руководством Германии, а также встретится с членами германской ассоциации предпринимателей «Восточный комитет германской экономики».

Текебаева президент назначил послом в Германии в феврале 2022 года. До назначения на эту должность Текебаев несколько десятков лет занимался кыргызской политикой. Он возглавлял партию «Ата Мекен», которая позиционировала себя как оппозиционная и социалистическая.

С момента прихода Садыра Жапарова к власти Текебаев несколько раз критиковал его и отмечал, что «сейчас в Кыргызстане устанавливается власть одного человека и это путь в никуда».